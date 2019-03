Il Palio dello Sparviero al castello di San Martino della Vaneza

Informazioni utili, date e orari per visitare la manifestazione

I dolci declivi dei colli euganei fanno da sfondo al, protagonistadel, una manifestazione folcloristica molto suggestiva che quest’anno spegne la sua venticinquesima candelina.Siamo nel comune di San Martino di, in provincia di Padova , per una festa che ci riporta indietro nel tempo, negli anni della rivalità con la Serenissima e al governo di Nicolò da Carrara, podestà di Padova. Come sempre tre giorni diluculliani, spettacoli cone poi, immancabile, la, in programma nel tardo pomeriggio della domenica.Quattro le contrade partecipanti (tre con giocatori di Santa Croce, Trambacche, Veggiano e una quarta composta da forestieri), decine le compagnie militari impegnati nellapronte a tutto per conquistare l’ambito palio, uno sparviero in simil bronzo.Ai piedi del castello, all’interno del borgo medievale, si può visitare un vero e proprio, con fabbri, carpentieri, cordai, mugnai, tessitori, orafi e scalpellini. Ovunque un codazzo di dame e cavalieri, un’orda dinella fossa militare e come sempre un contorno die spettacoli all’aperto. Da segnalare per la gioia dei più piccini, la novità degli ultimi due anni, l’animazione a cura dellaTi piacciono le feste medievali? Scopri le più importanti rievocazioni storiche in Italia : Palio dello Sparviero: castello di San Martino della Vaneza, Cervarese Santa Croce ( Padova : dal 14 al 16 giugno 2019: non disponibili: ingresso libero: rievocazione storica: sul sito ufficiale e sulla pagina facebook : per raggiungere il castello da Padova, seguire la SR47 e poi provinciale 38.Scopri tutti gli eventi del Veneto