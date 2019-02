Il Carnevale delle Meraviglie al Castello di San Martino della Vaneza

Informazioni utili per partecipare al Carnevale

Calendario delle aperture

Marzo 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Si svolge domenica 3 marzo 2019 “”, una divertente festa di Carnevale interattiva nel suggestivo, nei pressi di Cervarese Santa Croce (provincia di Padova).La location è davvero eccezionale: il piccolo castello medievale, infatti, sorge sulle rive del fiume Bacchiglione.La figura snella del castello, sul quale svetta l’antica torre dell’, per l’occasione diventa teatro di una festa divertente nella quale i bambini potranno visitare l’edificio, superare le prove proposte e riempire il Passaporto del Carnevale per essere poi proclamati, al termine dell’animazione (della durata di circa due ore) e al cospetto del Re e della Regina, rispettivamente Principessa o Cavaliere del Carnevale.L’evento è organizzato da FEshion Eventi in collaborazione con la Nuova Provincia di Padova e Butterfly Arc.Il Carnevale delle MeraviglieCastello di San Martino della Vaneza, via S.Martino 19 a Cervarese Santa Croce (Padova).dalle ore 10 alle 19.Si può prenotare via email scrivendo a feshioneventirovigo@gmail.com o mandando un messaggio (no chiamate) whatsapp al 3460844177 o compilando il modulo sulla pagina ufficiale dell’evento.biglietto intero (adulti): 10 €biglietto ridotto (2-11 anni): 8 €gratis per i bambino sotto i due anni.il Castello di San Martino della Vaneza si trova circa 2 km ad est del paese di Cervarese Santa Croce, lungo la via S.Martino.Per chi arriva da Padova , si percorre la SR47dir e poi la SP38 fino all’incrocio con via S.Martino.