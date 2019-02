La Mascherata di Carnevale a Ripalimosani

Informazioni utili, date e orari del Carnevale di Ripalimosani

Ripalimosani è uno dei borghi più belli del Molise e anche solo per questo meriterebbe una visita.Eppure, sono anche altre le ragioni che suggeriscono di spingersi tra le colline della provincia di Campobasso : qui si organizza ogni anno un divertente Carnevale che coinvolge tutto il paese.Il suo nome è "", uno spettacolo itinerante fatto da una compagnia di musicisti, attori e cantanti i quali, diretti dal “concertatore”, girano per il paese mettendo in scena sketch comici in dialetto locale tra equivoci, doppi sensi e personaggi pittoreschi, accompagnati da musiche e canti popolari.I temi toccati sono solitamente quelli dellae dell’, ma ogni anno lo spettacolo cambia e i testi sono sempre inediti.Per il 2019 il titolo della rappresentazione è “A corse di kèvalle”: si tratta di una storia incentrata sulla cosiddetta “Corsa dei cavalli”, ovvero il Palio delle Contrade, un’antichissima tradizione ripese che si svolge ogni anno il 12 agosto in località Quercigliole.Lesono come sempre, in punti prestabiliti del borgo: alle ore 11s fa sosta in via San Rocco, alle 12:30 in Piazza San Michele, alle 15 lungo la scalinata di Santa Lucia, alle 16:30 in Piazzetta San Michele e l’ultima alle 18 al Teatro Comunale.L’appuntamento è perLo spettacolo è organizzato dai ragazzi della Bottega della Mascherata, che perpetuano da anni questa tradizione con passione, coinvolgendo nei loro laboratori anche i bambini di Ripalimosani.Mascherata di RipalimosaniRipalimosani (Campobasso).domenica 3 marzo 2019.il titolo della Mascherata 2019 è “A corse di kèvalle”.Queste sono le “posate” previste:ore 11 via San Roccoore 12:30 Piazza S.Micheleore 15 scalinata S.Luciaore 16:30 Centro storico (Piazzetta S.Michele)ore 18 Teatro Comunale.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale della Bottega della Mascherata o sulla pagina Facebook dedicata.Ripalimosani si trova 7 km a nord di Campobasso, da dove è raggiungibile percorrendo la SP59. A chi arriva in auto dall’autostrada A14 consigliamo di uscire a Termoli e proseguire sulla SS647 Fondo Valle del Biferno in direzione della SP59, che conduce a Ripalimosani.