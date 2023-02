Il Carnevale di Aliano

Informazioni, date e programma del Carnevale Alianese

Ad Aliano, splendidonoto come “paese dei calanchi” e famoso soprattutto per essere stato l’ambientazione di "Cristo si è fermato ad Eboli", romanzo autobiografico di, va in scena ogni anno una delle manifestazioni di Carnevale più suggestive d’Italia.Tipiche delle sfilate disono le, che lo stesso Levi citò nel suo libro. Le figure che le personificano rievocano creature demoniache e goffe al tempo stesso; il loro carattere apparentemente minaccioso è infatti affievolito dai cappelloni colorati che portano in testa.Le maschere, rigorosamente artigianali, sono realizzate in argilla e cartapesta. Nella parte frontale presentano. All’estremità superiore dei copricapi c’è un foro decorato con una penna di gallo, mentre lunghi filamenti di carta colorata scendono dalla testa come fossero improbabili capelli.Durante le uscite, i figuranti che le indossano sfilano per il borgo muovendosi al suono di fisarmoniche e cupa cupa, ma alla sfilata del Carnevale di Aliano partecipano anche donne in costume tradizionale e bambini vestiti da briganti.Non si ha certezza dell’origine di questa. Un tempo erano sicuramente figure legate a riti volti a scacciare il male e il loro incedere animalesco era un evidente richiamo al mondo contadino.Pur essendo un unicum nel panorama carnevalesco italiano, ricordano in qualche modo le figure tradizionali dei, anch’esse legate alla pastorizia e al mondo rurale.Il programma del Carnevale di Aliano è veramente molto ricco e si sviluppa nell’arco di oltre un mese,. Per quest’anno le sfilate del Carnevale Storico sono in programma il 5-12-19-21 febbraio, e poi il 26 febbraio 2023 è la volta della Festa del Petrosello.Riportiamo i dettagli nello specchietto riepilogativo qui sotto.Carnevale Storico di AlianoAliano (Matera).dal 16 gennaio al 26 febbraio 2023.16-17-18 gennaioore 19 apertura del Carnevale Storico con la sfilata dei campanacci.Domenica 5 febbraioore 16 sfilata inaugurale del Carnevale storico con le maschere arcaiche cornute di Aliano, con il gruppo di pacchiane, organetti e cupa cupa. Gruppi folk, arte e degustazione.Domenica 12 febbraioore 16 sfilata del Carnevale storico con le maschere arcaiche cornute di Aliano con il gruppo di pacchiane, organetti e cupa cupa. Gruppo folk, musiche popolari lucane, arte e degustazioni.Domenica 19 febbraioore 16 sfilata del Carnevale storico con le maschere arcaiche cornute di Aliano con il gruppo di pacchiane, organetti e cupa cupa. Gruppo folk, musiche popolari lucane, arte e degustazioni.Con la partecipazione del gruppo folk "La rondinella" di Cancellara (PZ).Ore 19 Piazza San Luigi Gonzaga: Petro Cirillo con " La terra mi tiene". Omaggio in musica, canto e poesia a Rocco Scotellaro.Martedì 21 febbraioore 16 sfilata del Carnevale storico con le maschere arcaiche cornute di Aliano con il gruppo di pacchiane, organetti e cupa cupa. Gruppo folk, musiche popolari lucane, arte e degustazioni.Con la partecipazione del gruppo folk "U Cirnicchiu" di Moliterno (PZ).Ore 19 Piazza San Luigi Gonzaga: Amarimai, la grande musica della tradizione lucana.Domenica 26 febbraio - Festa del PetroselloA Palazzo Scardaccione:Ore 10 Laboratorio "Con le mani in pasta". I ragazzi delle scuole prebarano il pranzo con le nonne.Ore 12 La maschere cornute di Aliano con il gruppo delle pacchiane, i suonatori di organetti e "cupa cupa" incontrano nonne e bambini.Ore 13 Consumazione del prodotto realizzato dai ragazzi con le nonneOre 16 Auditorium dei Calanchi: esposizione delle maschere cornute e intrattenimento musicale di Ambrogio Sparagna, musicista ed etnomusicologo italiano.Ore 18 Piazza San Luigi Gonzaga: rottura delle pignate.Ore 19:20 Palazzo Scardaccione: cena con intrattenimento di Ambrogio Sparagna e del conduttore RAI Peppone Calabrese.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale del Carnevale di Aliano.Aliano è in provincia di, ma dista oltre 85 km dalla città e circa altrettanti dal capoluogoIn ogni caso il paese nella Val d’Agri è raggiungibile in auto da Matera percorrendo la SS7 e proseguendo poi sulla SS598, per poi percorrere l’ultimo tratto sulla SP Aliano-Alianello.