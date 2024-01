Il Carnevale di Erbusco

Informazioni, date e orari del Carnevale di Erbusco

, in provincia di, dal 1954 si festeggia il Carnevale con tante iniziative che coinvolgono il paese. Oggi è l’Associazione “Arlecchino nel Paese delle Bollicine”, istituita nel 2007, a continuare la tradizione storica del, che nacque nel dopoguerra grazie alla “Compagnia del Buon Umore”.Gli eventi di questa 15° edizione si svolgono. Nel mezzo ci sono spettacoli, aperitivi, musica, il concorso delle mascherine e stand gastronomici, anche se l’appuntamento principale è l’immancabile, che si svolgeper le strade di Erbusco a partire dalle ore 14.Tra gli eventi imperdibili, ormai un cult della manifestazione, c’è il, una Ciclopedaldegusbollicarnevarleccherbusfantozzalbersaglier, ovvero una ciclopedalata folkloristica non competitiva, in goliardico stile fantozziano, attraverso la zona della, dove si producono alcuni tra i più famosi spumanti italiani. La partenza è alle ore 8 di domenica 11 febbraio.Per approfondimenti, riportiamo il programma completo del Carnevale di Erbusco nello specchietto riepilogativo qui sotto.



Dove: Erbusco (Brescia).

Date: 4-9-10-11-12-13-17 febbraio 2024.

Prezzo: ingresso gratuito.

Orari e programma:

Domenica 4 febbraio

Ore 15:30 presso il centro commerciale Le Porte Franche: artisti di strada con il piccolo circo mobile di Junkee.



Venerdì 9 febbraio

Sotto il tendone dell'oratorio di Erbusco

Ore 20:30 Cena.

Ore 22:30 Spettacolo comico di Gianluca Impastato.



Sabato 10 febbraio

Ore 16 Teatro Comunale di Erbusco: presentazione del libro "I 70 anni del Carnevale di Erbusco"

Ore 16 Sotto il tendone dell'oratorio di Erbusco: spettacolo di burattini.

Ore 19:30 Sotto il tendone dell'oratorio di Erbusco: stand gastronomici.

Ore 20:30 Sotto il tendone dell'oratorio di Erbusco: La Tombnolata di Arlecchino nel Paese delle Bollicine.

Domenica 11 febbraio

Dalle ore 8 alle 9 Ritrovo e registrazione “MERDACCE“ - Ritrovo Palazzo Comunale Erbusco via Verdi.

Ore 9 partenza Ciclo pedalata folkloristica non competitiva “Trofeo alla Bersagliera”. Partenza ore 9, arrivo ore 15 in Oratorio di Erbusco e premiazione.

Ore 15 Concorso mascherine - Iscrizioni gratuite.

Ore 18:30-22:30 il MASKERITIVO, aperitivo in maschera con dj set in oratorio organizzato dall’Associazione Quelli di Erbusco.



Lunedì 12 febbraio

Ore 19:30 Sotto il tendone dell'oratorio di Erbusco: stand gastronomici.

Ore 21 Ballo in maschera.

Concorso amschere adulte.



Martedì 13 febbraio

Ore 14 per le strade di Erbusco: sfilata e concorso carri allegorici.

Intrattenimento con DJ Robby Ro.

Apertura stand gastronomici, gonfiabili e truccabimbi.

Ore 18 premiazione carri allegorici.

In caso di forte maltempo la manifestazione è spostata a sabato 17 febbraio (ore 14).



Sabato 17 febbraio

Presso il Teatro Comunale di Erbusco

Ore 20:30 Commedia dialettale.

Ore 22 Estrazione premi della Lotteria.



Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Carnevale di Erbusco.



Come arrivare: Erbusco si trova 23 km a ovest di Brescia.

Per chi viaggia sull’A4, provenendo da Bergamo, l’uscita consigliata è quella di Palazzolo sull’Oglio, mentre per chi arriva da Brescia l’uscita più comoda è quella di Rovato.



