Il Carnevale di Ardauli

La tradizione del Carnevale in Sardegna è decisamente una delle più particolari e misteriose nel panorama deiAffiora in ogni momento la sua origine pagana, dove i protagonisti sono ricoperti di pelli e corna di animali.Ad Ardauli , in provincia di, l’antico rituale del Carnevale ardaulese cominciava al mattino con il suono de su corru de boe provenienti dai vicinati di sa Mraghine e di Zuitza.Il rito vero e proprio iniziava in località San Damiano, dovesi dimenava mentre i suoi seguaci accendevano un fuoco e ballavano urando.Nel ballo i protagonisti erano circondati da tre guardiani che sbattevano i bastoni a terra e cercavano di catturare s’Urtzu con sos cannaos. Una volta preso, s’Urtzu veniva condotto lungo un tragitto prestabilito, per poi essere legato intorno a una pianta.Qui gli altri gli ballavano intorno e in seguito ripartivano verso il punto più alto del paese. Di tanto in tanto, s’Urtzu cadeva a terra e simulava la passione.Giunti a Zuitza, in prossimità del monolite detto su Crastu mannu,e gli veniva presa sa corona de s’Urtzu , che era posta sulla roccia.A questo punto cominciava un rituale che consisteva in una specie di battesimo e funerale de su carrasegare (il Carnevale): nella roccia veniva cosparsa d’olio, vino e sale. La cerimonia era accompagnata dalla recita di frasi in rima in lingua sarda.Successivamente si procedeva con il; invocando il monolite, gli uomini cantavano e, al tramonto, bruciavano la corona d’alloro ed edera: con questa azione si sanciva la morte del Carnevale come auspicio ad una prossima e prosperosa rinascita.Oggi il gruppo "S'Intibidu" ripropone l'antico rituale del carnevale ardaulese accompagnato da altri gruppi dei carnevali sardi.al mattino Ardauli si sveglia con il "sonu de su corru de boe", ma l'appuntamento più atteso è alle ore 15:30 in Piazza SS. Cosma e Damiano, da dove alle 16 partirà la sfilata per il paese.Su Carrasegare antigu de ArdauleArdauli (Oristano).martedì 25 febbraio 2020.ore 7:30 Sonu de su corru de boe;ore 15:30 ritrovo presso la Piazza SS. Cosma e Damiano;ore 16 sfilata nelle vie del paese.Maggiori informazioni sula pagina Facebook dedicata.ingresso gratuito.da Oristano si raggiunge Ardauli percorrendo la SS131 fino a Ghilarza, da dove si prosegue sulla SP15 oltrepassando il fiume Tirso e poi sulla SP30 fino a destinazione.