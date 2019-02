La Festa del Nodo d'Amore a Valeggio sul Mincio

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

D’accordo, quei nodi sono semplicemente tortellini ma a Valeggio sul Mincio hanno lo stuzzicante retrogusto di una leggenda romantica, che rivive ogni anno ilnella, ambientata sul maestoso Ponte Visconteo eretto nel 1393 da Gian Galeazzo per proteggere i confini orientali del Ducato di Milano La Festa del Nodo d’Amore si presenta come una, oltre 3000 coperti allineati sulle antiche campate del ponte, che guarda dall’alto il Mincio e la deliziosa frazione di Borghetto , classificata tra I Borghi più belli d’Italia. Tantissimi, insomma: ma vi conviene prenotarvi con buon anticipo all’ Associazione Ristoratori Valeggio perché non è facile conquistarsi il posto a sedere. A servire, oltre 300 camerieri e un centinaio di sommelier; sono 100, dietro le quinte, anche i cuochi, tutti formati nelle trattorie locali., ve ne accorgerete, si distinguono per la pasta tirata fino a renderla sottile come seta, e per un ripieno di carni miste, in cui a manzo e maiale si aggiungono anche fegatini di pollo. Alla Festa del Nodo d’Amore li accompagnano con il più classico dei vini del territorio, il Bianco di Custoza (lo chiamano il ‘vino delle dame’ per sottolinearne leggerezza e delicatezza del profumo). La cena si conclude con iinnescati dal Castello Scaligero che domina la vallata.Per una giornata tutta all’insegna del turismo slow, potete arrivare alla Festa del Nodo d’Amore dopo una giornata passata sul Lago di Garda (a un passo c’è Peschiera del Garda , con la sua darsena e le sue fortificazioni) o una pedalata lungo la bellissima ciclabile che accompagna il Mincio dal lago fino a Mantova E la leggenda? In due parole, è quella di un soldato visconteo e della sua amata, che braccati dagli inseguitori scelsero di inabissarsi nel fiume lasciando agli inseguitori solo un fazzoletto di seta, annodato come pegno d’amore. Quel nodo, oggi, lega la memoria e i tortellini.: Festa del Nodo d’Amore: Valeggio sul Mincio ( Verona : il terzo martedì di giugno: dalle ore 20: ingresso a pagamento: sagra enogastronomica: Pro Loco Valeggio sul Mincio, tel. 045 7951880: ci troviamo in Provincia di Verona, a breve distanza dalle autostrade A4 Torino-Trieste (il casello Peschiera sul Garda è a 12 chilometri) e A22 Modena-Brennero (il casello Nogarole Rocca è a 17 km). Per chi viaggia con i mezzi pubblici, transita per Valeggio sul Mincio la linea bus 46 della Apam, che collega Mantova e Peschiera (entrambe raggiungibili in treno).Scopri gli altri eventi in Veneto