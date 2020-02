La Sagra del Carciofo a Siamaggiore

Informazioni utili, date e orari della sagra

La 28° edizione dellapropone tutta la tradizione legata all’ortaggio principe dell’Oristanese.Ormai da molti anni, precisamente dal 1992, è radicata a, un paese che contribuisce alla gastronomia dellacon colture di primissima scelta.La manifestazione si svolgeed è organizzata come sempre dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.Lale più succulenteè di certo fondamentale in un appuntamento di questo genere, ma è anche accompagnata da appuntamenti legati al mondo del carciofo, così come dalla musica e dagli spettacoli della tradizione sarda.La Sagra del Carciofo raccoglie edizione dopo edizione sempre nuovi consensi e sono migliaia i visitatori che con la loro presenza premiano l’impegno degli enti coinvolti nella fitta trama organizzativa.Sagra del CarciofoSiamaggiore (Oristano).22 marzo 2020.accesso gratuito.sagra gastronomica.maggiori informazioni sulla pagina Facebook della manifestazione e sulla pagina Facebook della Pro Loco.Pro Loco tel. 0783/34333, Comune tel. 0783/3441220.Siamaggiore è agevole da raggiungere da, distante dall’abitato solo 10 km sulla SP18.L'aeroporto di Cagliari Elmas è lontano 97 km.