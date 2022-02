La Mostra su Fortunato Depero al Mart di Rovereto

Chi era Fortunato Depero

Importante e ricca la mostra dedicata ae fruibile fino alnegli spazi del, per attraversare e raccontare il lavoro di uno dei maggiori esponenti del”, progetto curato da, presentadel genio spregiudicato che con la sua ricerca hainfinitiDepero sperimentando e attraversando le arti, ha spaziato, interpretando da protagonista lediEgli rinnova il mondo dellae il concetto stesso di pubblicità,propri della grafica, affascinando e appassionando con i suoi lavori fuori da ogni modello. Depero è l’inventore dell’immagine, per esempio, che ha reso celebre l’azienda e il suoha lasciato il segno in ambiti e realizzazioni differenti.Nato nelin provincia di Trento, è a Rovereto che studia arte nella, e proprio in questa accademia conosce gli artisti che insieme a lui diverranno i protagonisti del panorama culturale italico della prima metà del novecento.Allo scoppio della Grande Guerra sie diviene allievo del grande maestro futuristacon il quale comprende che l'arte futurista deve uscire dai musei e le gallerie d'arte e diventere. Dopo il suo ritorno a Rovereto nel 1919, quando fonda la propria, inizia con gli anni '20, il cui successo lo porta nel 1928 a trasferirsi a New York CIty, dove le sue capacità artistiche e pubblicitarie ne traggono un notevole vantaggio.Al suo ritornocorrisponde la maturità artistica di Depero, pubblicando il "", e creando oggetti iconici come la, ideata nel 1932.La sua attività continua a fasi alterne anche nel dopo guerra e prima di morire nel 1960 fonda a Rovertwo, che poi diverrà l'attualeche ospita quasta sua importante mostra.Ad accogliere il visitatore, capaci di raccontare un percorso unico e fuori dagli schemi, in cui il genio creativo di, in un racconto visionario che spazia attraverso le molteplici forme di arte, comeed ancheche vennero realizzati negli suoi ultimi venti anni.Presenti ancheed anche fumetti,oltre ai celebriStupefacente l’artista e potente il racconto:e capace di riscuotere interesse e partecipazione.Depero new DeperoMuseo Mart, Roveretofino al 5 giugno 2022dal martedì alla domenica 10-18. Il venerd' dalle 10 alle 21. Chiuso il Lunedìintero euro 11,00Scopri le più interessanti mostre d'arte in Trentino