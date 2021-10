I mercatini di Natale di Rovereto tra specialità gastronomiche e tradizione

Informazioni utili per partecipare

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La magia del Natale si ritrova, anno dopo anno, nei mercatini di Rovereto Nel centro storico della città, camminando tra le bancarelle si ha la possibilità di assaggiaree osservare da vicino, che spaziano dalle statuine per il presepe tipiche della Val Gardena agli articoli in legno, passando per addobbi e gastronomia.In un continuo rimbalzare tra la tradizione e la modernità, i mercatini saranno come sempre protagonisti per chi è in cerca di regali originali, di oggetti curiosi e souvenir unici.Per chi vuole soddisfare il palato, c'è solo l'imbarazzo della scelta: la tavola trentina propone, la polenta di patate con il tonco del pontesel, la polenta con lo spezzatino, il vin brulè, gli strudel, gli, l'orzotto, i, il baccalà alla roveretana, il tortel de patate e tanto altro ancora.Negli ultimi anni ci sono stati diversi cambiamenti nell'organizzazione della manifestazione, ma resta sempre ricchissimo il programma con mercatini, concerti e tanti eventi collaterali.L'appuntamento con ilva: tema portante di quest'anno sarà proprio La Luce, simbolo di fratellanza, solidarietà e umanità, ma anche portatrice di un messaggio di pace.Lainaugura sabato 26 novembre (ore 15:30) per accogliere i bambini, che qui possono scrivere le loro letterine da appendere all’Albero dei Desideri, partecipare ai laboratori creativi assieme agli Elfi o ascoltare miti e leggende raccontate dagli animatori. Da non perdere poi ilconIlsarà accesoin Piazza Rosmini: si treatta di un abete di oltre 18 metri che viene donato dalla Magnifica Comunità di Folgaria. Alla cerimonia di accensione sarà proiettato un videomapping della campana della Pace, di cui si potranno sentire i rintocchi, e suonerà un’orchestra accompagnata da una suggestiva coreografia.Chi sceglie di visitare isi regala un'occasione imperdibile per concedersi una passeggiata nel centro storico, tra una sosta in un ristorante e una tappa in un wine bar, ma anche l'opportunità di scoprire il castello di Rovereto, che propone un percorso espositivo tramite il quale si ha la possibilità di conoscere uno dei luoghi della Prima Guerra Mondiale.Mercatini di Natale di Rovereto: Natale di LuceRovereto (Trento).dal 26 novembre 2021 al 6 gennaio 2022.inaugurazione 26 novembre ore 17 in Piazza Cesare Battisti.Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19.Chiuso il 25 dicembre;1 gennaio apertura alle 14:30.Maggiori informazioni sul sito dell'ente turistico ingresso gratuito alla manifestazione.