La Sagra della Sfincia di priescia a Montelepre

Qui a Montelepre la sfincia siciliana si celebra l’Epifania con la famosa Sagra della Sfincia di priescia organizzata dalla locale Associazione Atma; e così ilcome di consueto ci si ritrova in piazza Principe di Piemonte per assaporare questo dolce semplice della tradizione isolana, una, preparata con ingredienti semplici come latte, acqua e farina, zucchero e cannella.Laè stata inserita nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali dal Ministero delle Politiche Agricole e del Mare, ma quella di Montelepre è detta di “priescia”, quindi veloce, perché ci si impiega meno tempo nella preparazione; si lavora l’impasto in un tegame proprio per non farlo attaccare alla pentola e poi lo si versa nello "scanaturi" per poter impastare il tutto.E qui a Montelepre, in piena provincia palermitana, la sfincia la potete gustare a base di farina ma anche, o in una delle tante varianti pensate dai pasticcieri locali.: Sagra della Sfincia di priescia: Montelepre ( Palermo : 6 gennaio 2019: non disponibili: ingresso libero: sagra gastronomica: sul sito ufficiale dell’ ente organizzatore e sulla pagina facebook : siamo a circa 25 chilometri da Palermo; per raggiungere il borgo si può percorrere l’A29 con uscita Montelepre.Scopri tutti gli eventi della Sicilia