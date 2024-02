Il Carnevale di Montelepre

Informazioni, date e orari de U Matrimoniu

Calendario delle aperture

La domenica diassume dei toni altamente grotteschi in occasione di una farsesca festa di nozze molto particolare.la chiamano gli abitanti di questo eccentrico paese del palermitano in, un evento davvero unico nel suo genere.la popolazione si riunisce nel centro storico per vedere inscenata un’incredibilecui prendono parte due ambigui sposi dai ruoli ribaltati, nel senso che abbiamo un uomo vestito da sposa e una donna indossante abiti prettamente maschili.La coppia si ritrova a sfilare per le vie del borgo fra la gente giubilante, dopodiché nelavviene la celebrazione e il fatidico sì al quale seguono deliranti momenti di tripudio popolare, danze, tarantelle e i canonici trenini a passo di musica. La piazza viene improvvisamente invasa dicucito a mano oppure riciclato.U Matrimoniu è stato proposto per la prima volta nel 1984 e in quell’anno l’avvenimento contava su elementi molto più tradizionali, con l’abito da sposa dotato di spacco e corredato di bouquet assemblato con broccoli, zucchine e tal altre verdure. Lo sposo sfoggiava un elegante smoking.Il bizzarro Carnevale è curato dalla, promosso e patrocinato dalU MatrimoniuMontelepre (Palermo).11 febbraio 2024.ingresso gratuito.Carnevale.Domenica 11 febbraioDalle ore 16 uscita dei novelli sposi da via della Torre. Il corteo carnevalesco passerà da Via della Torre, Piazza Ventimiglia,Corso Castrenze Di Bella, Piazza Principe di Piemonte, via Sabotino, Corso Castrenze di Bella, via Napoli e Piazzale Portella della Ginestra.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della Pro Loco , tel. 329 5979151.in auto daoccorre percorrere la SP 1 fino a destinazione.Dalla Stazione Centrale di Palermo bisogna proseguire a bordo degli autobus AST.L’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo è quello cui fare riferimento.