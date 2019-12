La Fiera di Santa Lucia a Caprarica di Lecce

Festa e Fiera di Santa Lucia

Ogni anno a Caprarica di Lecce si celebra Santa Lucia con una festa in suo onore.La tradizione vuole che il giorno delle celebrazioni sia la, giorno dedicato alla santa.Fin dal Medioevo il locale mercato si riempiva di persone che trattavano gli acquisti del bestiame. Ancora oggi, in occasione della festa, si svolge la, che unisce la sacralità dei riti religiosi a quelli più prosaici dei mercati.L’appuntamento per quest’anno è, quando il paese accoglie i visitatori delle bancarelle e degli stand della Fiera di Santa Lucia, dove si possono trovare i prodotti alimentari tipici salentini, tra cui l’immancabile olio extravergine d’oliva locale.Il programma religioso della festa si svolge già dal giorno prima con la processione, la focara e i fuochi d’artificio.Per la domenica, oltre alla Storica Fiera di Santa Lucia, è tradizione anche visitare la Cappella della Madonna del Carmine epresso l’altare, chiedendo la benedizione alla santa, tradizionalmente considerata protettrice degli occhi.Il, che è di fatto il un, propone degustazioni, spettacoli e animazioni, e si svolge la domenica in Piazza Vittoria a partire dalle 9:30.La Festa di Santa Lucia dà inoltre il via alle festività natalizie a Caprarica, dove quest’anno si svolge la VIII edizione del, che andrà in scena il 25-26-28-29 dicembre 2019 e l’1-4-5-6 gennaio 2020 presso il Parco Kalos.Il cartellone di inizative natalizie si chiude il 5 gennaio con la Befana in piazza alle ore 16.Piazza Vittoria, Caprarica di Lecce (Lecce).domenica 15 dicembre 2019.dalle 9:30 fino alle 23.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale del Comune o sulla pagina Facebook dedicata.Caprarica si trova 15 km a sud di Lecce , da dove è raggiungibile percorrendo la SS16 fino a Galugnano e poi svoltando a sinistra per Caprarica, oppure raggiungendo Cavallino sulla SP23 e da qui proseguendo sulla SP27.