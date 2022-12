Il presepe vivente di Nocchi a Camaiore

Informazioni utili per visitare il presepe vivente di Nocchi

Calendario delle aperture

Dicembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Da qualche anno a, frazione del Comune di Camaiore (provincia di), va in scena una suggestiva rappresentazione della Natività. Il presepe vivente di Nocchi torna con una nuova edizione dopo la sosta per la pandemia e si svolge come sempre il giorno di Santo Stefano,dalle ore 14.I visitatori del piccoloavranno la possibilità di immergersi in mondo antico, dove rivivono i mestieri di un volta e le abitudini della prima metà del Novecento, periodo in cui è ambientata per l’occasione la nascita di Gesù.Il presepe vivente di Nocchi fa parte del gruppo Terre di Presepi, un’organizzazione che valorizza e promuove le principali iniziative a tema, soprattutto nel territorio dellaSe ti piacciono i presepi, leggi anche il nostro articolo suiNocchi, fraz. di Camaiore (Lucca).26 dicembre 2022.dalle ore 14.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.ingresso gratuito.Nocchi si trova a circa 26 km da Lucca, da dove si può raggiungere percorrendo la SP1 fino all’incrocio con la Strada Comunale di Nocchi.Da Camaiore, a cui è collegato sempre dalla SP1, dista invece solo 5 km.In occasione della rappresentazione del Presepe vivente è disponibile un servizio bus navetta gratuito.