Il presepe vivente a Vaccheria di Caserta

Informazioni utili, date e orari del Presepe Vivente

Calendario delle aperture

Dicembre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Le origini delallestito in frazionediradicano nele si sviluppano in un arco di tempo che ha visto accumularsi cultura, tradizione e costume di un’area campana considerata paese nel suo insieme, macrosfera inviolabile con i propri riti, le consuetudini e un modo molto particolare di omaggiare l’Avvento.Le vie del borgo fanno da caratteristico percorso a una sequenza pittoresca di scene che ililricreano la “biblicità” napoletana secondo una prospettiva rimasta saldamente ancorata al XVIII secolo, epoca alla quale si rifà uno studio registico ragionato, il più possibile fedele per rappresentazione e ricreazione complessiva a un periodo contraddistinto dall’artigianalità del fare, del tessere, del ricamare, in poche parole del vivere l'diviene così il polo a cielo aperto delle festività e tutti gli abitanti di Vaccheria vi prendono parte, alcuni interpretando i ruoli complementari alla progressione della. Da qui prende avvio il chilometro più coinvolgente dell’anno, che esce dall’abitato arrivando al bosco circostante.Ovunque il profumo delle caldarroste invade gli spazi e le arie d’inverno, ma nei giorni del presepe vivente rimarranno aperte a supporto diverse strutture ricettive in cui mangiare, ristorarsi e fermarsi a riposare.Ila Vaccheria giunge quest'anno alla XXII edizione. Per l'occasione è disponibile il servizio navetta che collega l'ampio parcheggio di via Tenga (San Leucio) al luogo della manifestazione.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo suiPresepe vivente del ‘700 napoletanoPiazza Madonna delle Grazie e centro storico, Vaccheria (Caserta).16-17 dicembre 2023 e 6-7 gennaio 2024.ingresso gratuito.Non è necessaria la prenotazione. L'ingresso è in ordine di arrivo.dalle ore 17 alle 20.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook dedicata.tel. 327/7908668, e-mail all’indirizzo prolocovaccheria@yahoo.it.dall’uscita autostradale Caserta Nord svoltare subito a sinistra al primo incrocio e proseguire verso San Leucio, poi da qui procedere fino a Vaccheria.Dalla stazione ferroviaria di Caserta prendere la Linea CLP 106.L'aeroporto di Napoli Capodichino è quello di riferimento.in occasione della rappresentazione del Presepe viventge è attivo il servizio navetta gratuito che collega il parcheggio di via Tenga (San Leucio) al luogo della manifestazione.