I mercatini di Natale a Caserta

Informazioni, date e orari dei mercatini di Natale

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

L’appuntamento con iè ai Giardini di Maria Carolina, doveaccoglie gli ospiti gli immancabili mercatini, street food, la Fabbrica di Cioccolata, la pista di pattinaggio, la Casa di Babbo Natale con la slitta in 3D, i laboratori didattici, il teatro dei burattini e tanto altro.Tra un divertimento e l'altro, le bancarelle degli espositori propongono oggettistica natalizia, artigianato creativo e idee regalo.L'era inizialmente prevista per il 3 dicembre, ma il maltempo l'ha fatta slittare al 7 dicembre. Siamo nel cuore di Caserta, proprio accanto allaIl Giardino Incantato di Babbo NataleGiardini di Maria Carolina, Viale Giulio Dohuet, Caserta.dal 7 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023 (venerdì, sabato e domenica).ingresso 11 euro.I biglietti si possono acquistare online oppure direttamente in loco.venerdì ore 15-21.Sabato e domenica ore 10-21.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook ufficiale.dalla stazione di Caserta si raggiungono i giardini a piedi in 5 minuti percorrendo Viale Ellittico.