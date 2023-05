Reggia Express: in treno d'epoca alla Reggia di Caserta

Informazioni, date, orari e prezzi del Reggia Express

Per andare alla scoperta di una bellissima città e dei suoi monumenti si può utilizzare il, trenino storico che collegacon, dove si trova la splendida residenza Reale. La Reggia di Caserta è un maestoso e imponente palazzo con annesso meraviglioso parco, di antica proprietà dei Borboni di. Nel 1997, insieme con l'Acquedotto di Vanvitelli e il Complesso di San Leucio, è stata dichiarataInutile dire che merita davvero una visita questo capolavoro del Vanvitelli, simbolo e identità della città campana. E allora vi farà piacere sapere chericomincia la stagione delle corse del, un convoglio formato da carrozze Centoporte e Corbellini (rispettivamente degli anni ’30 e ’50) che catapulta i suoi passeggeri nel passato, facendogli vivere l'esperienza che conduce verso il Palazzo Reale casertano, definito a ragione come "la Versailles italiana".Il treno parte dalla stazione centrale di Napoli e lascia i suoi ospiti alla stazione di Caserta. Da qui, in pochi minuti di cammino, si arriva alla Reggia, dove in autonomia si può effettuare la classica visita. Attenzione:, ma i possessori del titolo di viaggio di andata e ritorno (Napoli/Caserta) potranno usufruire di un ticket scontato al costo di 10 euro per visitare il Complesso vanvitelliano (Appartamenti Reali, Parco Reale e Giardino Inglese).Segnaliamo che è possibile portare con sésistemandola nell’apposito bagagliaio attrezzato.Reggia Expressda Napoli Centrale a Caserta Centrale, andata e ritorno.13 maggio10 e 24 giugno22 luglio2-16-30 settembre28 ottobre25 novembre.A causa di possibili cambi di programma, conviene sempre controllare sul sito ufficiale la rimozione o l'aggiunta di nuove date in cui viaggia il Reggia Express.la singola corsa di andata o ritorno del treno costa 5 €;ridotto 2,50 € per i ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti;gratis bambini fino ai 4 anni non compiuti accompagnati da almeno un adulto pagante.la partenza da Napoli Centrale è prevista alle ore 10:10 (arrivo alle 10:40);il ritorno da Caserta è alle ore 17:30 (rientro previsto a Napoli alle ore 18:10).Maggiori informazioni e acquisti sul sito ufficiale della Fondazione FS o sul sito di Trenitalia