Il Villaggio degli Elfi a Borgo Valsugana

Informazioni utili, date e orari del villaggio

Calendario delle aperture

Gastronomia, spettacolo, fantasia: bastano questi ingredienti a creare la ricetta di qui il programma), uno spazio di intrattenimento e golosità creato nel cuore urbano di, suggestivo angolo della provincia diogni fine settimana dal 3 al 24 dicembre 2021.In, lungo il fiume Brenta, è allestito ilcon una casetta, attorniata da un magico boschetto di pini con mille luci incantate e il braciere dell’amicizia, attorno al quale sedersi in compagnia per gustare le specialità del territorio proposte dalle associazioni di volontariato locali ogni fine settimana. C'è di tutto: musica, laboratori, giochi, l'arrivo di Santa Lucia, le foto con Babbo Natale eda mangiare.Natale nel Borgo Incantato - Villaggio Goloso degli ElfiPiazza Dante Alighieri, Borgo Valsugana (Trento).al 3 al 24 dicembre 2021 tutti i venerdì, sabati e domeniche.ingresso gratuito.festa di Natale.maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale o contattare l’APT Valsugana al tel. 0461/727740.dall’Autostrada A22 Brennero – Modena uscire a Trento Sud, percorrere la SS 47 per Padova – Venezia e seguire le indicazioni per Borgo Valsugana.La Ferrovia della Valsugana prevede una fermata a Borgo Valsugana.L'aeroporto più vicino è quello di Treviso a 115 km, poco più distante (120 km) quello di Verona.