Il presepe di Ara di Tricesimo

Informazioni utili, date e orari del presepe

Calendario delle aperture

Dicembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Dal 1976 Tricesimo ha il suo presepe, e che presepe! Situato presso l’, si tratta di un allestimento all’aperto che riesce a raggiungere un’estensione complessiva didi superficie, dimensioni monumentali capaci di rendere questo presepeLa prima edizione di "Dal soreli de montagne al barlùm de marine: Bon Nadâl Friûl“ può dirsi nata per caso, per portare conforto ai terremotati che si erano riparati sotto la tenda della baraccopoli successivamente al sisma manifestatosi in quel periodo. Fautore di allora fu, cosicché negli anni seguenti il presepio diventò un appuntamento annuale imperdibile nei giorni dell’Avvento. Oggi si tiene dal primo scatto di lancetta del(le luci si accendono durante la Santa Messa della vigilia) e per montarlo e dismetterlo i volontari dellalavorano per 6 lunghi mesi ma il risultato è un premio che vale tutti gli sforzi profusi.I tantivengono realizzati con diversi materiali lavorati artigianalmente, gomma piuma, legno, polistirolo, manichini, fari, cavi, colori e faesite necessari a costruire e allestire glipresepiali: Dal soreli de montagne; Annunciazione; Gerusalemme (ne fanno parte il Tempio di Erode, la Torre di Davide, il Pretorio e il Tempio di Salomone); Tradizioni friulane; Verso Betlemme ; Natività; Vecchio Testamento (figurano la Torre di Babele, Egitto , Babilonia e Porta Ishtar) e i santuari della Terra Santa.Nell’ultima edizione è stata registrata un’affluenza di oltreDal soreli de montagne al barlùm de marine: Bon Nadâl FriûlAra di Tricesimo ( Udine ).dal 25 dicembre 2018 al 25 gennaio 2019.giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 19.00, festivi dalle ore 9.00 alle ore 20.00.accesso gratuito.presepe all’aperto.consultare il sito ufficiale inviare una e-mail all’indirizzo parrocchia@presepiodiara.it Dalla A23 bisogna uscire a Udine Nord e seguire le indicazioni per Tavagnacco-Tricesimo; la stazione ferroviaria del paese si trova sulla linea Pontebbana; l’aeroporto di riferimento è il Ronchi dei Legionari di Trieste.Scopri i principali eventi del Friuli Venezia Giulia