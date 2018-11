Il Salento Santa Claus Village a Gagliano del Capo

Informazioni utili per partecipare

Riapre le porte il, il Villaggio di Babbo NataleBabbo Natale e i suoi Elfi aspettano gli ospiti da domenica 25 novembre a domenica 30 dicembre 2018 (solo sabato, domenica e festivi) presso il Camping Santa Maria di Leuca, situato in provincia di Lecce tra Gagliano del Capo Il parco a tema avrà magiche ambientazioni ispirate al Natale e a Santa Claus.Nel villaggio si potrà visitare ad esempio l’ufficio postale, dove arrivano ogni anno milioni di letterine da tutto il mondo: qui i bambini consegneranno la propria lettera che sarà timbrata dagli elfi e spedita immediatamente.Nella mitica, dove vive e lavora l’omone vestito di rosso, si entra davvero nel suo mondo. Nella cucina di Santa Claus i bambini potranno preparare i dolcetti con gli elfi, mentre il suggestivo ufficio è il luogo in cui lavora e legge tutte le letterine. Ancora, nella camera da letto si potranno aprire gli armadi e i cassetti per scoprire i segreti di Babbo Natale.Gli Elfi Guida accompagneranno gli ospiti nel percorso incantato che conduce alla Casa di Babbo Natale passando anche per la fredda Area Polare, la fattoria degli animali e la scuola di slitta, dove si prende la patente polare. Ogni giorno, inoltre, è previsto un ricco programma di, che comprendono la Christmas Dance, gli spettacoli di Giocoelfo e ovviamente l’in persona.All’interno del villaggio ci sarà anche spazio per i classici, dove fare acquisti tra le bancarelle che espongono le idee regalo e prodotti di artigianato.Se ti piace questo genere di iniziativa, leggi anche il nostro articolo sulle Case e i Villaggi di Babbo Natale più belli d’Italia Salento Santa Claus Villagepresso Camping Santa Maria di Leuca, SS275 km 35.700, Gagliano del Capo (Lecce).dal 25 novembre al 30 dicembre 2018 solo il sabato, la domenica e i festivi (tranne il 25 dicembre).domenica e festivi dalle 10:30 alle 21;sabato dalle 16 alle 22 (ultimo ingresso alle 18).Dal lunedì al sabato mattina fino al 22 dicembre l'ingresso è riservato ai gruppi organizzati e alle scolaresche.oltre alle tante attrazioni e agli spettacoli previsti ogni giorno, segnaliamo in particolare il taglio della torta nella giornata di chiusura (30 dicembre), quando si festeggia il Capodanno degli Elfi.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale ingresso 7 euro (gratis per i bambini sotto i 2 anni e nonni over 65).Possibilità di acquistare i biglietti online con lo sconto e pacchetti speciali.il campeggio che ospita il Salento Santa Claus Village si trova al km 35.700 della SS275, a sud di Gagliano del Capo, in direzione di Santa Maria di Leuca, all'estremità meridionale del Salento.