La Festa di Halloween a Borgo a Mozzano

Era ilquando si festeggiò per la prima volta Halloween nel piccolo comune di Borgo a Mozzano , in provincia di Lucca Si trattava di una delle prime feste del genere in Italia, almeno nella sua accezione moderna.Secondo molti non è un caso che sia avvenuta proprio qui, dove ilattraversa il fiume Serchio fin dal XII secolo mentre esseri misteriosi, streghi e linchetti sono da sempre protagonisti dei racconti invernali. Allo stesso tempo, lesi ritrovavano per i loro riti proprio in questa zona della Garfagnana fin dall’antichità.Oggi la festa di Halloween è ormai una realtà consolidata a livello nazionale e quella di Borgo a Mozzano si è trasformata in un evento capace di richiamare in paesein una sola notte, per quella che è considerataHalloween Celebration è un grande spettacolo, reso tale da un ricco programma di attrazioni, concerti, laboratori e rievocazioni: la festa si sviluppa con una serie terrificanti anteprime nell’arco di più giorni – quest’anno– con l’evento principale che si svolge proprio nella notte di Halloween.Inci sono infatti numerosi appuntamenti, tra cui il grande gioco horror interattivo “La Notte Nera dei Vampiri di Sarcanyra” (sabato 27 ottobre), Zoombie – Festival Internazionale della non vita (domenica 28 ottobre) con annesse Zombiadi, il Ghost Experiment (lunedì 29 ottobre) in un’antica casa ancora segreta della Lucchesia, l’Overlook Cinehorror martedì 30 ottobre presso la Sala delle Feste di Borgo a Mozzano, per concludersi con il più atteso evento in cartellone, ovvero la, che si apre già nel pomeriggio di mercoledì 31 ottobre con le fiere e i mercati, i laboratori e le attività per bambini, incontri, mostre, magia, illusionismo, percorsi e horror house, per proseguire fino alle 2 di notte con artisti di strada, streetband, la tradizionale rievocazione de La Notte di Lucida, lo spettacolo pirotecnico depresso il Ponte del Diavolo, concerti e molto altro.Se cerchi qualcosa da fare ad Halloween, leggi anche il nostro articolo sulle feste di Halloween per bambini in Italia Halloween CelebrationBorgo a Mozzano (Lucca).dal 27 al 31 ottobre 2018.(27-28-29-30 ottobre anteprime, 31 ottobre Halloween Celebration).sabato 27 ottobre “La Notte Nera dei Vampiri di Sarcanyra”;domenica 28 ottobre Zoombie – Festival Internazionale della non vita e Zombiadi;lunedì 29 ottobre Ghost Experiment;martedì 30 ottobre Overlook Cinehorror;mercoledì 31 ottobre dalle ore 15 fino alle ore 2 a.m. Halloween Celebration MMXVIII.Tutti gli orari, i prezzi delle iniziative e maggiori informazioni sul programma sono disponibili sul sito ufficiale il biglietto d’ingresso per l’Halloween Celebration del 31 ottobre è di 12 euro (intero) oppure 10 euro ridotto.Ingresso gratuito per i bambini sotto i 12 anni.Per le altre iniziative rimandiamo al sito web dell’evento.Borgo a Mozzano si trova 20 km a nord di Lucca, da cui è raggiungibile comodamente percorrendo la SS12 e la SP20.