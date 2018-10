La Sagra della Castagna ad Arcidosso

Informazioni utili, date e orari per visitare la Sagra

Ben due fine settimana per una sagra tutta dedicata alla castagna;anima il centro storico dinel grossetano.Arrivata alla sua 32° edizione, questa sagra gastronomica festeggia e celebra un prodotto tipico del Monte Amiata, già fruttoe come tale tutelato.Per tutto il borgo sono previsteaperte con, pranzi e cene con le eccellenze del territorio, prelibatezze da degustare anche nelloin Piazza Indipendenza, aperto sabato e domenica dalle 12 e dalle 19. Regina del sottobosco, potrete gustare la castagna nelle marmellate, nella birra e nei dolci.Come ogni festa che si rispetti anche in questo borgo toscano, non possono mancaremusicali,, rievocazioni storiche, balli di gruppo,in piazza e street band.La Castagna in festa è organizzata dal comune di Arcidosso e dalla proloco.Ti piacciono le caldarroste? Scopri le altre Sagre della Castagna in Italia : La castagna in festa: Arcidosso ( Grosseto : dal 19 al 21 e dal 26 al 28 ottobre 2018: stand gastronomico aperto dalle 12 e dalle 19: ingresso libero: sagra gastronomica: sul sito ufficiale della proloco: siamo a una cinquantina di chilometri da Grosseto, da qui è possibile raggiungere Arcidosso seguendo la provinciale 223Scopri tutti gli eventi della Toscana