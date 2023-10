La Sagra della Castagna ad Anzio

Informazioni, date e orari per partecipare alla Castagnata

Le sfumature estive del mare che fanno diuna località turistica molto ambita lasciano spazio alle lucide tinte marroni delle caldarroste arrostite in autunno, una stagione necessitante di calore e affetto popolare. Prima del concitato periodo natalizio c’è lei, l’attesae palcoscenico di profumi e aromi nelil campetto dell’Oratorio dei Santi Pio e Antonio della cittadina in provincia diospita un appuntamento fisso del calendario locale a tema enogastronomico: non la classica sagra della castagna, ma unaormai giunta alla 20° edizione.La festa propone come ogni anno una degustazione di caldarroste che sfocia nel sorseggio di corposo vino novello e nell’assaggio dei famosi piatti marinari portodanzesi, tra i quali mitica s’impone la frittura di paranza. La somma di gusti è resa da tanti altri golosi addendi come carne alla brace, fagioli e salsiccia, panini farciti, gamberoni grigliati, patatine fritte e dolci fatti in casa.La Castagnata di novembre è una manifestazione permeata da un fortissimoe una granitica. Colpisce il fatto che si decida di imbastire un evento dedicato a una prelibatezza non propria di Anzio: qui le castagne non sono che il tenero pretesto per offrire alla popolazione e agli avventori provenienti dai comuni limitrofi semplicemente una parentesi allegra, spensierata, necessaria in un contesto del genere.L’organizzazione è a carico del Comitato Festeggiamenti di Anzio e il ricavato andrà in beneficenza.Ti piacciono le caldarroste? Leggi anche il nostro articolo sulle principaliCastagnata di novembreOratorio dei Santi Pio e Antonio, entrata da via Giacomo Matteotti, Anzio (Roma).10-11-12 novembre 2023.ingresso gratuito, pranzi e cene a pagamento.castagnata.venerdì dalle ore 17;sabato aperto a pranzo e cena;domenica fino alle ore 17.Maggiori informazioni sono disponibili al numero di telefono 331 9546704 o inviando un'e-mail all’indirizzo mblasi@alice.it.in auto da Roma prendere il Lungotevere di San Paolo in direzione Piazzale Thomas Edison, poi da Viale Guglielmo Marconi prendere la SS8 fino all’imbocco della A90/E80 verso Ciampino, successivamente arrivare all’uscita 26 e proseguire sulla SS48, nuovamente uscire in direzione di Anzio e seguire la SS207 fino a destinazione.La stazione di Anzio si trova sulla linea ferroviaria Campoleone – Nettuno.L’aeroporto più vicino risulta essere quello di Roma Fiumicino, posto a 83 km dalla località.