Mele Vallee: Mostra mercato sulle mele ad Antey-Saint-Andrè

Sarà un weekend speciale quello che si vivrà ad Antey-Saint-André il, due giorni delegati a riunire in un unico agglomerato d’interesse i principali, di annessi e connessi.- 18° Festa d'Autunno è la mostra mercato sulle mele più apprezzata in tutta la Valtournenche , sensazionale angolo di Valle d’Aosta dalla rigogliosa natura.Il borgo raggiunge un’altitudine di 1.074 metri s.l.m. e lassù l’aria sembra estremamente recettiva ai profumi e alle mille sfumature di un frutto proposto in altrettante varianti, dolce, farinoso, a volte lievemente aspro, notoriamente saporito.Dalle ore 15 (in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, Bourg) si espongono e vendono mele di valle mentre in parallelo si svolge un utilissimoaccompagnato da merenda rigorosamente a base di mele, come altrimenti non potrebbe essere.Levere e proprie avvengono nel cuore dei meleti che sparsi costellano i versanti montani e i fondovalle, peraltro anche ilsarà un momento da non perdere prima del ritorno nel centro di Antey. Giornata clou la domenica, con esposizione e vendita dei sidri provenienti da tutto il mondo e conferenze a tema presso il Padiglione Bourg.Il palato seguita a essere piacevolmente sedotto dalloove solo i prodotti a km 0 vengono impiegati nella preparazione di ciascun piatto, stesso discorso per il. Insi attende di digerire per poter nuovamente mangiare e questa volta godere del gusto inconfondibile delleMele Vallée - Festa d'AutunnoAntey-Saint-André (Aosta).12 e 13 ottobre 2019.sabato dalle ore 15;domenica dalle ore 9.ingresso gratuito;laboratorio didattico + merenda € 5;pranzo tipico alpino € 22 (prenotazioni Alessandro cell. 334/7243910);street food a prenotazione (Franco cell. 328/0852730).sagra gastronomica.maggiori informazioni e programma completo sulla pagina ufficiale del Turismo di Antey oppure contattare il Comune di Antey-Saint-André al tel. 0166/548209.per arrivare in paese si percorre l’Autostrada A5 per la Valle d’Aosta fino all’uscita di Châtillon/Saint-Vincent, infine si prosegue sulla SR 46.Dalla stazione ferroviaria di Châtillon il viaggio procede a bordo degli autobus Savda.L’aeroporto di Aosta è quello di riferimento.