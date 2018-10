La Festa d'Autunno ad Abbadia San Salvatore

Informazioni utili, date, orari per partecipare alla festa

Clima, profumi, sapori e atmosfere di stagione si tuffano come una cascata di vasta portata nella specialissimache adsi riserva una doppia sessione di eventi,. In questo fresco periodo il suggestivo borgo antico della provincia di Siena mette a sedere sul trono dorato la protagonista assoluta ma non esclusiva della manifestazione, la, alimento povero inserito in un riccoche annoverae tanti, alcuni dei quali a tema medievale come medievale è l’ispirazione che nutre l’abitato fin dalla sua formazione.I bracieri accesi offrono calore al vento che lo trasporta lungo i vicoli e le piazzette ove sono soliti ritrovarsi i decani di Abbadia, intenti a insegnare ai giovani virgulti con quale spirito si fruisce una ricorrenza sempre bella da vivere in prima persona. Le castagne scoppiettano, la gente esplora, le cantine aprono i battenti e gli artigiani in bottega lavorano alacremente. La Festa d’Autunno celebra anche ifondendo cultura e tradizione contadina, poi sopraggiunge d’impeto lacon tutte le sue bontà, in prevalenza squisitezze preparate all’ombra guardinga del Monte Amiata. Vino, polenta e funghi si cingono in un abbraccio semplicemente pazzesco e mandano in visibilio qualunque avventore desideri accedere all’Ile le relative strade si riempiono di bancarelle e proprio fra queste si può intercettare un campionario di manufatti davvero belli. In particolare, ilrispolvera antiquariato di qualità e pezzi da collezione assai ricercati. L’interesse per l’acquisto curioso è talvolta soppiantato dalla vocazione a conoscere, per questo è stato ideato undi 4,20 km che indaga iltoccando siti rivelatori di un passato di fatica, il Pozzo Garibaldi, la Zona delle Lame, la Galleria XXII che preludono alla visita del quasi spettrale cimitero dei vagoni, del Pozzo Italia, delle Gallerie XI e VIII fino alla vecchia polveriera. Un’escursione di due ore varrà un po’ di sudore e parecchie calorie smaltite, facili da recuperare anche solo sostando allo stand della Pro Loco, dove attendono golosi bomboloni caldi.Chi preferisce i pedali al passo concreto, allora deve partecipare allapromossa dall’lungo un percorso che attraversa i boschi attorniati da scorci fantastici. I bambini possono tranquillamente restare a giocare negli spazi al loro dedicati, in compagnia di animatori pronti a farli divertire.Festa d’AutunnoAbbadia San Salvatore (Siena)dal 12 al 14 ottobre 2018 e dal 19 al 21 ottobre 2018venerdì 12 ottobre dalle ore 19.30 alle ore 23 ca., sabato 13 ottobre dalle ore 9.00 a tarda notte, domenica 14 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 19gratuitosagra enogastronomicaconsultare questa pagina visitare la pagina Facebook dedicataDa Siena imboccare la SS 2 Cassia in direzione Roma e uscire ad Abbadia San Salvatore; dalla stazione ferroviaria di Siena proseguire in autobus fino alla località; l’aeroporto di Firenze dista 160 km ca. dal borgo.Scopri tutti gli eventi della Toscana