La Festa dell'Olio Novo a Castelmuzio di Trequanda

Festa dell'Olio Novo

, incantevole borgo della Val di Chiana in provincia di, si produce dell’ottimo olio extravergine d’oliva. L’oro verde è un tesoro che merita di avere un proprio personale palcoscenico, ovvero la, che si tiene ilnella caratteristica frazione di, località di origine medievale che più di tante altre può realmente mettere in risalto un appuntamento atteso tutto l’anno.Il primo agognato olio si rende disponibile allacollettiva, ed è un momento davvero significativo, avvio di un ricco programma che prevede stand gastronomici, spettacoli, presentazioni di libri, letture e molto altro. Fin dal mattino troviamo mercatini con i produttori di olio locali, prodotti enogastronomici e oggettistica, ma anche punto di ascolto olivicoltori, mostre e animazioni.La Festa dell'Olio Nuovo di Podere si sposta il fine settimana successivo () a, considerato uno deiIldella festa si può consultare qui Festa dell’Olio NovoCastelmuzio e Trequanda (Siena).13-14-15 ottobre 2023 (Castelmuzio), 21-22 ottobre 2023 (Trequanda).ingresso gratuito.sagra gastronomica.maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Trequanda e sulla pagina Facebook dedicata.Pagina Facebook di Castelmuzio Borgo Salotto dall’Autostrada del Sole A1 occorre uscire a Val di Chiana, imboccare la superstrada Perugia – Siena e uscire a Sinalunga in direzione Trequanda.La stazione si trova sulla linea ferroviaria Asciano – Monte Antico.L'aeroporto di Firenze è il più vicino alla località, dalla quale dista circa 130 km.La frazione Castelmuzio dista 8 km da Trequanda.