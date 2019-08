Il Festival della Fisarmonica a Castelfidardo

Informazioni utili, date, orari del Festival della Fisarmonica

In tanti l’hanno paragonato a Sanremo per prestigio ed eleganza, ma ilè di scena a Castelfidardo , cittadina delle Marche assurta nei decenni a capitale della musica classica e popolare, merito dello strumento più amato dagli abitanti del paese, laLa 44° edizione di questo festival della fisarmonica piomba entusiasticamente sugli intenditoritra le varie location del festival sparse per la città, tra cui l’Auditorium San Francesco, il Teatro Astra, Piazza della Repubblica e la Casa della Musica.La manifestazione è anche un reiterato omaggio al pioniere delle fisarmoniche, l’illustre e compianto cittadino di Castelfidardo, che iniziò a costruire queste meraviglie musicali nel 1863 fondando l’azienda produttrice recante il suo nome.Il PIF è un’occasione unica per ascoltare le melodie dello “strumento che da solo fa l’orchestra”, un viaggio esperienziale che si sviluppa tra audizioni, seminari e concerti.Ogni giorno si susseguono giovani talenti, esperti virtuosi e maestranze impegnati a dispensare arte, abilità spontanea e cultura fra(aperitivi con cocktail e prodotti tipici della gastronomia marchigiana),Ilnon potrebbe essere più articolato e appassionante, con un aspetto di non poco conto, ovvero ladella partecipazione al festival per permettere davvero a tutte le generazioni di accedere al piacere e al sapere del suono “fisarmonico”.Concorrono scaldare il pubblico gli artisti di strada, gli stand culinari e tanti spettacoli collaterali.PIF – Premio Internazionale della FisarmonicaCastelfidardo (Ancona).dal 18 al 22 settembre 2019.ingresso gratuito.festival musicale.tutti i giorni appuntamenti dal mattino a sera.Maggiori informazioni e programma completo degli eventi sul sito ufficiale dall’Autostrada A14 Adriatica, uscire ad Ancona Sud e proseguire sulla SS16.La stazione ferroviaria più vicina si trova a Osimo e dista soltanto 5 km da Castelfidardo, ma è comoda quella di Ancona (22 km) che dispone di molteplici autobus di collegamento.L’aeroporto di Ancona dista 29 km dalla cittadina.