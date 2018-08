La Sagra del Ciauscolo a Moresco

Informazioni utili, date e orari per visitare la Sagra

Per il weekend dalandiamo a, bel borgo marchigiano in provincia di Fermo a pochi passi dal mare, per festeggiare un insaccato tipico delle Marche ; lacelebra infatti questodal colore rosato che si gusta oltre che affettato anche come fosse una crema.Il Ciauscolo, che ha ottenuto l’importante certifica Igp, si produce principalmente dalla provincia di Ancona a quella di Ascoli Piceno e in particolare in quelle di Fermo e Macerata . Viene prodotto utilizzando diverse parti del maiale – spalla, pancetta, lonza, rifilatura di prosciutto e spezie – e si può gustare spalmato sul pane o a fette. Localmente è anche chiamato "la soppressa".Così lo si ritrova neidella Sagra del Ciauscolo, insieme a molti altri prodotti della tradizione marchigiana: hamburger al ciauscolo, olive fritte ripiene di ciauscolo, avvoltini al ciauscolo, e ancora arrosticini di maiale, macedonia di frutta della valdaso, il tutto accompagnato da passerina spumantizzata.: Sagra del Ciauscolo: Moresco (Fermo): dall’1° al 2 settembre 2018: non disponibili: ingresso libero: sagra gastronomica: sul sito ufficiale del comune: Moresco è raggiungibile da Fermo seguendo per circa undici chilometri la provinciale 102Scopri tutti gli eventi delle marche