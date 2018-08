La Rievocazione storica di Palmanova

Informazioni utili, date, orari per partecipare al festival

L’attesissimaparte il 31 agosto 2018 ae si concluderà il 2 settembre collezionando come ogni anno numeri da capogiro. Nell’elegante cittadina a stella in provincia di Udine accorrono più di, bendi altrettanti paesi europei per quello che si conferma puntualmente il più altisonante spettacolo a carattere storico dello Stivale, caratterizzato da battaglie, giostre, duelli, giochi e scene alle quali partecipano soldati, popolani, mestieranti, tutti rigorosamente in costume in modo da trapiantare fedelmente nell’epoca moderna le consuetudini del Seicento, la vita di quel travagliato eppur affascinante secolo.Nel primo weekend di settembre viene narrata e riprodotta la storia della fortezza e dellacontro glinell’anno 1615, con tanto di manovre militari, scontri in campo aperto, sfide e prove di abilità bellica. Il più vasto accampamento di truppe che si sia mai visto su suolo italiano si stanzierà nell’area compresa fra, uno spazio sufficiente ad accogliere una distesa dida campo prossime alcomposto da armaioli, sarti, calzolai, artigiani e fabbri che avranno il compito di catapultare tutti i partecipanti nell’epoca medievale facendo rivivere il mito di quei tempi ormai lontani.La manifestazione investirà con il suo coinvolgente potere d’immedesimazione tutto il borgo,, le vie del centro e tanti altri angoli ove ostenteranno spettacolarizzazione la, la, il, lae le coreografie dei funambolici, oltre allee le. Sarà l’occasione per accodarsi allelungo i camminamenti di ronda, le gallerie e all’interno delL’sotto la Loggia della Gran Guardia rimarrà aperta insieme ai principalidella località, missione servire in degustazione i piatti storici preparati come si faceva una volta. Prevista l’Un evento, questo, che contribuisce a cementare la nomina di Palmanova a, conquistata il 9 luglio 2017.Rievocazione storica A.D. 1615 Palma alle ArmiPalmanova (Udine)dal 31 agosto al 2 settembre 2018dalle ore 10.00 a tarda seraingresso a € 5.00, esentati gli under 14 anni per i quali l’accesso è gratuitorievocazione storicaconsultare la pagina dedicata contattare l’InfoPoint Palmanova di PromoTurismo FVG al tel. 0432/924815 o all’indirizzo mail info.palmanova@promoturismo.fvg.it ; consultare in alternativa la pagina Facebook In auto si può percorrere l’Autostrada A4 oppure l’Autostrada A23; la stazione si trova sulla linea ferroviaria Udine – Cervignano del Friuli; l’aeroporto di riferimento dista soltanto 35 km dal borgo ed è il Ronco dei Legionari di Trieste.Scopri tutti gli eventi del Friuli Venezia Giulia