La Mostra Mercato di Bienno

Comincia ilprotraendosi fino all'la XXIX edizione delladi Bienno, uno dei borghi medioevali più belli della Lombardia , incastonato tra le montagne della Media Valle Camonica, in provincia di Brescia Il paese si trasforma in una bottega a cielo aperto grazie alla presenza degli oltre 200 artisti e artigiani attesi nel centro storico che proporranno le proprie opere d’arte, installazioni e prodotti artigianali, antichi mestieri, ma anche corsi e laboratori per bambini.Sono attesi quest'anno non meno di 230.000 visitatori a Bienno per una rassegna d’arte e artigianato artistico che ha ormai assunto unTra le novità dell'edizione 2019 c'è l'ampliamento del percorso di visita con l’apertura del Belvedere, nel centro storico, che sarà il cuore di un’installazione artistica permanente dedicata all’alpinista biennese Battistino Bonali.Bienno si veste a festa mostrando anche i lati più nascosti del proprio essere borgo in costante comunicazione con il glorioso passato guardando al futuro. Il paese, specialissimo contenitore di tesori, antiche torri, corti acciottolate e vestigia medievali, sfoggia nel contesto sfavillante della Mostra Mercato il connubio chiave fra il divertimento e la lavorazione a mano, costituendo un poliedrico apparato di, elementi perfettamente in armonia nell’intreccio di un evento fenomenale nel suo genere.Prevista la possibilità di visitare i principali musei del territorio, il, la, lae il borgo diChi non conosce Bienno, allora deve assolutamente scoprirlo lasciandosi guidare da esperti Ciceroni alla volta della, dell’e di tante altre splendide location.Mostra MercatoBienno (Brescia).dal 24 agosto all'1 settembre 2019.ingresso gratuito.mostra mercato dell’artigianato.giorni feriali dalle 17 alle 24;festivi dalle 10 alle 24;sabato 31 agosto dalle 14 alle 24.Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’evento o sulla pagina Facebook della manifestazione.l’organizzazione ha previsto un servizio navetta bus sempre attivo con partenza da via Cavalier Bellicini (zona industriale) di Berzo Inferiore e ritorno da Piazza Liberazione (Punto Info) di Bienno.Per chi arriva in auto da Milano / Bergamo: Autostrada A4 (uscita Bergamo e/o Seriate), seguire la SS42 direzione Lovere – Passo del Tonale.Da Verona / Brescia: Autostrada A4 (uscita Brescia centro e/o Brescia ovest), seguire la SS510 Sebina Orientale direzione Lago d’Iseo – Passo del Tonale.Dal Trentino: SS42 Passo del Tonale.Da Sondrio / Valtellina: SS38 fino a Teglio poi SS39 Passo dell’Aprica.