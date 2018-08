Il Templaria Festival a Castignano

Informazioni utili, date, orari per partecipare al festival

L’edizione n° 29 dell’ormai popolarissimostanziato nello splendido borgo dinelle Marche ha un sapore particolare e un valore che trascende il suo pur elaborato svolgimento sfociando nell’indagine storica.si narrerà l’epopea medievale a partire da una data più che simbolica, il 1118 d.C., l’Anno Domini in cui i cavalierie altri sette nobili transalpini si ritrovano riuniti a fare giuramento di ottemperanza ai sacri voti monastici dinanzi al, fondando così i, guerrieri cristiani destinati a costituire con la forza della preghiera e della spada l'Ebbene, il Templaria Festival vuole analiticamente e storicamente ripercorrere i nove secoli della mitica leggenda, raccontarne le origini cosicché Castignano diviene il teatro di una suggestiva narrazione e della dettagliata riproduzione di un’era: lesarà l'evento nell'evento atto a celebrare il lunghissimo viatico dell’Ordine tramite un coacervo colto die suggestivi. Per cinque giorni la località in provincia di Ascoli Piceno si presterà a ospitaree l’incarnata da funamboli, mangiafuoco, menestrelli e musici per un totale dicomponenti un coro di gratificanti maestranze senza tempo. Templaria si prospetta allora un tuffo emozionante nell’Età di Mezzo che interesserà migliaia di avventori attesi nei più caldi giorni d’estate.Castignano si tramuterà in un incubatore caleidoscopico di teatri che faranno da scenari e location a spettacoli d’ogni genere ma sempre in ottica medievale e senza mai uscire dall’incanto delle sue suggestioni. Il, ad esempio, accoglierà le danze medievali, mentre glisi allungheranno all’e lasaprà ben esibirsi al. Gli stessi nomi dei palcoscenici sembrano evocare strane similitudini e simbolismi, come il, iled anche il, ile ilI visitatori del borgo tornato alle glorie medievali si potranno ristorare alla, all’e a, e in questo modo s’immergeranno ulteriormente nel mondo antico che odora d’arme e dame, di guerra e del cocente fuoco della disfida. Con la pancia piena si affronti la bella impresa di visitare Castignano in lungo e in largo, con i suoi tesori che si traducono nella, nella, nella, nellae nel, non dimenticandosi poi di dirigersi laddove vigono i poteri espositivi dele delNell’ambito dei convegni a carattere storiografico, vietato perdersi le orazioni dotte di due grandi del panorama culturale italiano. Confermate dunque le illustri presenze dele del: il primo, docente ordinario di Storia del Cristianesimo in forza all’Università di Modena-Reggio Emilia, terrà iluna conferenza dal titolo “Origine dell’ordine del tempio tra mito e realtà”; il secondo, docente, conduttore tv e famoso scrittore di genere con all’attivo diversi best seller, curerà ill’intervento “La Croce e la Spada – l’Origine dei Cavalieri del Tempio”.La manifestazione esalta la propria importanza e cifra stilistica considerando partner e sostenitori di rilevante entità, la, l’. Il Templaria Festival ha inoltre ricevuto il plauso nel 2010 dall’alloracon concessione della medaglia e Patrocinio della, successivo al Patrocinio delnel 2010.Qui invece trovi le più importanti rievocazioni storiche in Italia Templaria FestivalCastignano (Ascoli Piceno)dal 17 al 21 agosto 2018dalle ore 19.00 a tarda notteacquistabile in loco presso uno degli ingressi al centro storico, sono essi Porta da Sole, Porta Santa Maria e Porta Crociata; biglietteria aperta dalle ore 17.00, prezzi € 12.00 adulti, € 9.00 ridotto dai 13 ai 16 anni e Soci Proloco 2018, € 20.00 abbonamento 3 sere, € 30.00 abbonamento 5 sere, gratuito under 12 annifestival medioevale a carattere storicoconsultabile sul sito ufficiale dell’eventosi possono contattare la Pro Loco al tel. 0736/822060 o mail info@templaria.it oppure il Comune di Castignano al tel. 0736/821432, pagina Facebook dedicataIn auto si proceda sulla A14 fino ad Ascoli Piceno e da qui prendere la SP 235 che attraversa Valle Senzana, Ripaberarda e conduce a Castignano; la stazione ferroviaria di San Benedetto del Tronto è collegata al paese dalle autolinee Start; gli aeroporti più vicini sono a Pescara e ad Ancona.Scopri tutti gli eventi delle Marche