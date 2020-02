Il Carnevale di Castignano

Informazioni utili, date e orari del Carnevale di Castignano

Ilè uno degli appuntamenti più affascinanti tra tutte le feste carnevalesche delle Marche, complice il contesto suggestivo offerto da questo borgo della provincia ascolana.Simbolo del Carnevale disono li moccule, cioè i moccoli: si tratta di, e di tanti colori diversi, che vengono progettati e realizzati dagli artigiani del posto su una canna verde.Rivestiti con la carta velina, a sua volta di colori differenti, si presentano come ricettacoli che rimangono aperti da un lato e che al proprio interno contengono una candela che viene accesa prima della partenza della processione. Secondo la leggenda, pare che nel Settecento la sfilata venisse organizzata per concludere il Carnevale.Oggi, invece, la tradizione prevede che il martedì grasso (25 febbraio 2020) alle ore 19 si ritrovino ini primi moccoli, al suono della, mentre la compagnia delli moccoli invita la cittadinanza a unirsi alla sfilata con tamburi e piatti. La particolarità della processione è che viene effettuata con le luci dell'illuminazione pubblica spente, così che siano le fiamme delle candele le sole fonti luminose che danno vita a una, una sorta di serpente che arriva in Piazza San Pietro.Dopo la cosiddettaè il momento del falò purificatore, fino a quando arriva l'ora del, che pone fine ai festeggiamenti.Il Carnevale prevede anche la sfilata dei, come nel resto d'Italia, con la partecipazione die le rappresentazioni satiriche messe in scena da attori del posto. Il cosiddettosi svolge la sera del martedì grasso nella sede delIl Carnevale di Castignano è quasi un unicum in, anche perché organizzato in un borgo reso celebre dal legame con la. Tutti gli abitanti del posto sono invitati, ogni anno, a uscire di casa mentre vengono richiamati dallo slogan "Fora fora li moccule", per un rito che si ripete ogni inverno e che nasconde un mistero magico da secoli.Lo scopo della processione è quello diche hanno caratterizzato l'anno che si è appena concluso e, al tempo stesso, auspicare una buona sorte per quello che è da poco iniziato.Carnevale Storico CastignaneseCastignano (Ascoli Piceno).dall'1 al 25 febbraio 2020.alcuni eventi sono a pagamento. La sfilata è gratuita.Sabato 1 febbraioCampo Polivalente dalle ore 17: apertura del Carnevale storico Castignanese.Mostra mercato di dolci tipici e stand gastronomico.Sabato 15 febbraiodalle ore 23 presso le Grotte, centro storico - Veglione a tema (ingresso gratuito).Giovedì 20 febbraiodalle ore 17 la "Pizza Onta in Piazza" e proclamazione del Re Carnevale.Sabato 22 febbraioore 22 presso Teatro Comunale "Veglionissimo in maschera" (ingresso 10 €).Lunedì 24 febbraioore 15:30 presso Teatro Comunale "Carnevale dei Bambini", spettacoli.Martedì 25 febbraiodalle ore 15 lungo Viale di Borgo Garibaldi la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati;ore 18 Piazza Umberto "I Balli in Piazza".Alle ore 19 Processione de li Moccule.Ore 22 presso Teatro Comunale, il Veglionissimo di chiusura (ingresso 5 €).Maggiori informazioni e programma completo sulla pagina Facebook ufficiale.per giungere in auto è necessario prendere l'autostrada A14 Bologna - Bari e uscire a, per poi proseguire lungo la SP92 seguendo le indicazioni.Chi arriva dapuò sfruttare la SP235 e superare prima Valle Senzana e poi Ripaberarda.Per coloro che usano il treno, la stazione ferroviaria più vicina è quella di, dove si possono trovare i bus della compagnia Start.