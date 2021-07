Calici di Stelle a Donnafugata

Per quanto riguarda i vini sarà Antonio Rallo, il winemaker dell’azienda di famiglia, a presentare una selezione di prestigiose etichette di Donnafugata, tra le quali figurano alcune

ormai fuori commercio

dello

. Come sempre, sarà posta grande attenzione agli abbinamenti vino-cibo.

Informazioni utili, data, orari e prezzi degustazioni

Calendario delle aperture

Agosto 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La notte del, quella di San Lorenzo, si apre per la prima volta al pubblico la, in territorio di Vittoria (Ragusa), per l'appuntamento con, una manifestazione ormai tradizionale, ma che si svolge solitamente nella tenuta di Contessa Entellina (PA).Quest'anno Calici di Stelle si svolge con un format inedito per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. L'evento, riservato a un numero limitato di persone, si tiene in giardino, dove è assicurato il distanziamento dei posti a sedere.L'appuntamento, promosso dal Movimento Nazionale Turismo del Vino, prevede uncon visita ai vigneti e alla cantina di vinificazione e prosegue con una speciale degustazione di vini in abbinamento a un menù gourmet intervallata da una testimonianza in ricordo die una performance di balletto classico al chiaro di luna con ospiti e artisti d’eccezione, celebrando l’artista che ha rappresentato l’Italia nel mondo e che ha trasmesso alle nuove generazioni di ballerini i valori universali di impegno e dedizione.annate storichee delIl ticket d’ingresso (125 euro a testa, disponibilità 100 persone) è acquistabile solo in prevendita entro le ore 13 del 7 agosto sul sito ufficiale (vedi link nello specchietto riepilogativo qui sotto).Calici di Stelle: Tenuta di Donnafugata, Contrada Bidini, Acate (Ragusa).: 10 agosto 2021.: ticket disponibile solo in prevendita a 125 euro.Posti fino ad esaurimento, da acquistare entro le ore 13 del 7 agosto 2021.: manifestazione enologica.ore 19:30 - 20:15 accredito e accoglienza dei visitatori, visita guidata al vigneto e alla cantina;ore 20:15-20:30 accesso ai tavoli della degustazione vino-cibo nel piazzale della cantinaore 20:30 degustazione vino-cibo (prima parte)ore 22:30 performance di danzaore 23 testimonianza in ricordo di Carla Fracciore 23:15 degustazione vino-cibo (seconda parte)ore 24 fine della serata.Maggiori informazioni e prenotazioni sul sito ufficiale delle cantine.Cortesia foto: Fabio Gambina.