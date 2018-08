I fuochi d'artificio a Cavallino-Treporti: Beach on Fire

Informazioni utili, date e orari per visitare lo spettacolo

Migliaia di fuochi d’artificio lanciati, con una regia mozzafiato, da dieci postazioni nascoste lungo 13 chilometri di spiaggia. Uno spettacolo così se lo sognavano anche quando Venezia era la Serenissima e comandava nel mondo. Parliamo del, che si rinnova a ogni estate da oltre un decennio (prossimo appuntamento sabato 25 agosto) sul litorale di Cavallino Treporti , lingua di sabbia che unisce Laguna Veneta e Mare Adriatico.Il via, puntuale, è alle 22.30,, il cielo diventa una tela d’artista, il mare uno specchio in cui i fuochi si scompongono come in un caleidoscopio. Lo potete semplicemente ammirare dalla spiaggia, il naso all’insù a seguire i ricami di luce che accendono la notte, incantati come le migliaia di spettatori che vi stanno attorno; ma se volete cogliere il colpo d’occhio complessivo della coreografia potreste anche cercare – prenotando per tempo - di trovare un posto su una delle, con programmi che variano per costo e offerta (si passa dalla semplice uscita alla mini-crociera con cena).Gli organizzatori fanno sul serio, e hanno conquistato alla manifestazione un posto nel guinness dei primati come(per dimensioni del set, non per durata). Hanno anche predisposto un ‘piano b’ per metterlo al sicuro: così, nel caso di un temporale estivo l’appuntamento con il Beach on Fire è solo rimandato, stessa ora, alla sera successiva, o a quella dopo ancora.Nel frattempo, non allontanatevi da: potrete così scoprire anche alla luce del sole la bellezza di questo, solcato da piste ciclabili, ricco di memorie storiche (tra queste anche le fortificazioni che proteggevano Venezia nella Prima Guerra Mondiale), mosso da pinete e dall’ondulazione delle dune.: Beach on Fire: Cavallino Treporti (Venezia): il 25 agosto 2018: dalle 22.30: ingresso gratuito: festival artistico: sul sito del comune – tel. 041 8626322: ci troviamo sul litorale di Venezia, a 40 km dall’uscita Meolo-Roncade sulla autostrada A4 Torino-Trieste (seguire le indicazioni per Jesolo). Trasporto pubblico: da Venezia San Marco, servizio bus + barca della Atvo ( www.atvo.it ) attivo fino a dopo mezzanotte. Collegamenti anche con gli aeroporti di Venezia e di Treviso.Scopri tutti gli eventi del Veneto