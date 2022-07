Il Matrimonio Mauritano a Santadi

Informazioni utili, date, orari per partecipare all'evento

si celebra un matrimonio molto particolare, il, evento che dal 1968 è ormai una consolidata tradizione per la popolazione del paese immerso nel territorio del Sulcis in, appena 60 km daGli autoctoni chiamano la celebrazione Sa Coia Maureddina, che è ormai giunta alla 54° edizione.Lo sposalizio coinvolge coppie sempre diverse, ma sempre vestite per l’occasione di abiti impreziositi da tessuti pregiati e gioielli in filigrana, così come vuole l’antica liturgia che include anche il gesto de sa gratzia e la benedizione dell’acqua affidata alle madri degli sposi.La manifestazione si svolge di solito la prima domenica di agosto, ma quest'anno è anticipata al fine settimana delSi apre il sabato sera con l'intervento de "Gli sposi si raccontano", per oppoi entrare nel vivo la domenica mattina quando arrivano gli sposi, diretti allain testa a un meraviglioso quanto foltoformato da gruppi folkloristici provenienti da ogni parte dell’isola, traccas piene di fiori, cavalieri e launeddas.La messa viene officiata rigorosamente e integralmente in lingua sarda, completata da canti sacri e il rito finale della condivisione del pane offerto dagli sposi ai presenti.La festa prosegue la sera dalle ore 20, quando la popolazione è invitata a gustare una fetta di torta nuziale e continua con la musica in piazza.Matrimonio Mauritano - Sa Coia MaurreddinaChiesa di San Nicolò, Piazza Marconi, Santadi (Sud Sardegna).9-10 luglio 2022.gratuito.evento folkloristico.Sabato 9 luglioore 21 Piazza Marconi: Gli sposi si raccontano.Domenica 10 luglioOre 7 Museo etnografico “Sa domu Antiga” in via Mazzini: rito della vestizione della sposa e famiglia;Casa Museo “Sa domu ‘e paxi”, in via Umberto I: rito della vestizione dello sposo e famiglia.Ore 9 da via Cagliari alla chiesa parrocchiale: corteo nuziale con la partecipazione dei gruppi folk, delle traccas, di suonatori di launeddas e cavalieri.Ore 9:30 Museo etnografico “Sa domu Antiga” in via Mazzini: lo sposo e il corteo incontrano la sposa.Ore 10:30 Piazza Marconi: accoglienza degli sposi da parte delle autorità civili e militari.Ore 11 Piazza Marconi: messa.A seguire: rito de “Sa Gratzia”.Ore 20 Piazza Marconi: Su cumbiru, invito degli sposi alla popolazione, con dolci tipici.Ore 21 Piazza Marconi: i balli della tradizione, con la partecipazione dei gruppi folk.Ore 22 Piazza Marconi: concerto dei Cuncordias, gruppo etnomusicale sardo.Maggiori informazioni e programma completo sulla pagina Facebook del Comune di Santadi o al tel. 0781/94201da Cagliari in auto lungo la SS195 e la SP1 da Santa Lucia in direzione Santadi, o prendere un autobus che parte dal capoluogo.L’aeroporto di riferimento è quello di Cagliari.