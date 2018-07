La Sagra della Granita a Gioiosa Marea

Informazioni utili, date e orari per visitare la Sagra

Domenicaqui atorna per la sesta volta consecutiva il tanto atteso appuntamento con lacon un classico tra i prodotti dolciari della Sicilia , rilassante pausa dissetante e rifrescante nei torridi pomeriggi estivi!Siamo tra Messina e Cefalù, immersi gli splendidi paesaggi della, in un’alternanza magica tra i vividi colori del mare e la macchia mediterranea.E così oltre a godersi il panorama costiero, qui alla Sagra della granita, a partire dalle 19.30 nella zona della piazza del mercato, si può gustare il meglio della produzione di bar e pasticcerie locali nei tanti stand espositivi disposti lungo Via Carlo Alberto; si va dallealle, grandi biscotti a forma di grissini o ciambelle, e poi ovviamente largo spazio alleprodotte in maniera assolutamente artigianale in oltredifferenti.Ad allietare la serata le musiche e l’intrattenimento di Radio Italia Anni 60 Sicilia.: Sagra della granita: Gioiosa Marea (Messina): 22 luglio 2018: dalle 19.30: ingresso libero: sagra gastronomica: sulladella manifestazioneUfficio Turistico 0941 363323 - 0941 363351: siamo a una settantina di chilometri da Messina; per raggiungere Gioiosa Marea è sufficiente seguire la statale 113Scopri tutte le sagre della Sicilia