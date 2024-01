Storia e tradizioni

Programma del Carnevale di Gioiosa Marea

Informazioni, date e orari del Carnevale del Murgo

Calendario delle aperture

Gennaio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Febbraio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ilfa il verso ai ritmi argentini con la sua tradizionale, un’improbabile orchestrina molto colorata ma decisamente scalcinata, la cui storia affonda le radici negli anni del secondo dopoguerra, quando a sfilare per le vie del paese erano gli emigranti di ritorno dall’Argentina.Se andiamo dall’altra parte dell’Oceano, dobbiamo tornare indietro alla seconda metà dell’Ottocento, quando aper festeggiare il Carnevale gli schiavi sfilavano per le vie dei quartieri mettendo in scena, danze e canti del paese natio.Vero e proprio teatro da strada, laè diretta ancora oggi dalla maschera tipica del carnevale di Gioiosa Marea, il, personaggio in frac e cilindro che apre i festeggiamenti e le sfilate di paese. Oltre al capitano Turi Zampino, con il suo inseparabile violino, primo Murgo della storia di Gioiosa Marea, ogni anno si alternano tantissime maschere di carnevale, tant’è che fino a qualche anno fa si usava lasciare le porte aperte per accogliere i maschiri, autori di scherzi e sberleffi all’avviso dei padroni di casa, se poi veniva riconosciuto, la persona era costretta a togliere la maschera!Il Carnevale di Gioiosa Marea torna con unadavvero ricca di appuntamenti, che si sviluppa- Sabato 20 gennaio ore 21:30 Commedia brillante in due atti all'Auditorium Comunale.- Domenica 21 gennaio ore 15 Piazza Cavour: La Racchia.- Domenica 28 gennaio ore 16 Piazzetta della Murga: La Murga.- Domenica 4 febbraio ore 15:30 Capo Skino: sfilata in maschera di carri allegorici e gruppi.- Giovedì 8 febbraio ore 18 via Lombardia (campo sportivo): sfilata in maschera di carri allegorici e gruppi / ore 20 Street Carnival in via Umberto I.- Venerdì 9 febbraio (Auditorium Comunale) ore 16 Carnevale dei Bambini / ore 21 Burlesque Circus.- Sabato 10 febbraio ore 16 salone parrocchiale (a San Giorgio): Carnevale dei bambini / ore 22 Street Carnival.- Lunedì 12 febbraio ore 17:30 San Giorgio di Gioiosa Marea: sfilata in maschera di carri allegorici e gruppi.- Martedì 13 febbraio ore 15 Piazza C. Colombo: sfilata in maschera di carri allegorici e gruppi / ore 22 Street Carnival (via Umberto I).: Carnevale Storico del Murgo: Gioiosa Marea (Messina).: dal 20 gennaio al 13 febbraio 2024.: ingresso libero.: maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook del Comune.: siamo a circa 70 km da. Dal capoluogo si raggiunge Gioiosa Marea seguendo la A20/E90 e poi SP135.