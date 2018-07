La Sagra della Romagna e dell'Abruzzo a Faenza

Informazioni utili, date e orari per visitare la Sagra

Lo dice già il nome,, che si tratta di un incontro tra due anime regionali pur così diverse nelle loro tipicità locali; una manifestazione che fa diun punto di incontro, un gemellaggio di cultura gastronomica, un’occasione ghiotta per sperimentare.E cosìnella bella cornice del Parco Mita, si gustano prelibatezze e, il tuttosotto le stelle. Menù a prezzi popolari e tanti piatti da accompagnare ai grandi vini abruzzesi: antipasti con affettati e formaggi tipici, cappelletti romagnoli al ragù, spaghetti abruzzesi alla chitarra, salciccia alla brace, porchetta abruzzese e gli immancabili arrosticini abruzzesi…ma nessuna paura, c’è di che mangiare anche per i più rigorosi grazie al piatto veg.Davvero ricco il programma del palinsesto della Sagra della Romagna e dell’Abruzzo con la, una camminata al tramonto aperta a tutti e organizzata da Nordic Walking Bassa Romagna; l’pubblica dela cura del Gruppo Astrofili Faenza, l’arrivo dellaorganizzata dall’associazione Giro della Romagna.net, sfilate di moda, concorsi canini,di hobbisty e prodotti tipici e per domenica 26 agosto (ore 18) grande finale con, una corsa colorata e divertente!: Sagra della Romagna e dell’Abruzzo: Faenza ( Ravenna ), Via Filanda Vecchia - Parco Mita: dal 24 al 26 agosto 2018: stand gastronomici dalle 19: ingresso libero: sagra gastronomica: tel. 348.0318947, sulla pagina facebook della manifestazione: siamo a una quarantina di chilometri da Ravenna, da qui per raggiungere Faenza basta seguire la A14 e la provinciale 8Scopri tutte le sagre dell’Emilia Romagna