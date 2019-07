Il Festival della Zampogna a Scapoli

Informazioni, date e orari per partecipare al festival

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Lache si tiene a Scapoli ilgiunge quest'anno alla 43°edizione.Dal 1975 quest’evento è un appuntamento imperdibile in un panorama ormai sdoganato.Non solo una manifestazione di punta della provincia di Isernia , bensì un must singolare del Molise e dell’intera penisola italiana. Non c’è bisogno dunque di andare troppo lontano per conoscere uno strumento musicale leggendario: basta gironzolare per il borgo e sincerarsi dei motivi che hanno fatto di Scapoli la “capitale della zampogna”, un titolo che riempie d’orgoglio campanilistico i suoi abitanti.La kermesse è aperta sia ai visitatori sia a quanti intendono partecipare a, parentesi dedicata a neofiti, amanti ed esperti della zampogna.Scapoli si riempirà delle loro note e di quelle di artisti provenienti da tutto il mondo per due serate ricche diassolutamente da vivere ai piedi del palco. Sul proscenio popolare sale anche l’imperdibile, sparsa per le vie del paese lungo le quali i maestri artigiani avranno occasione di esporre le proprie opere, non prima però di aver mostrato le diverse fasi di lavorazione e i meticolosi passaggi di produzione dettati da un mestiere antico. Annessi alle fucine anche gliper i palati più esigenti.Scapoli, perla del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, si nutre della passione per uno strumento pastorale perpetrato di generazione in generazione e conosciuto addirittura al tempo dei Romani con il nome Utriculus (piccolo otre).La “filiera temporale” viene doverosamente esplicata dal(in programmadurante entrambi i giorni dell’evento), raggiungibile seguendo il Cammino di Ronda intorno al centro storico. I sistemi di lavorazione passano per la sapienza di artigiani che riconoscono in distinti legni, quali ulivo, ciliegio e prugno, le materie prime per poter plasmare qualcosa di unico, un cimelio del folclore antico e un oggetto di sommo interesse per gli etnomusicologi, oltre a un simbolo che riesce a unire effluvi di culture e cifre sociali.Mostra Mercato e Festival Internazionale della ZampognaScapoli (Isernia).27 e 28 luglio 2019.dalle ore 17 a tarda notte.ingresso gratuito.festival folcloristico.maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale del festival Ulteriori informazioni si possono reperire contattando il Comune di Scapoli al tel. 0865/954143 o visitando la pagina Facebook dedicata.da Isernia bisogna imboccare la SS 85, svoltare sulla SS 158 e lungo la SS 627 continuare verso Scapoli.L’arteria principale è l’Autostrada A14 Adriatica sia che si provenga da nord che da sud.La stazione ferroviaria si trova a Isernia e dal capoluogo si prosegue in direzione del paese tramite le autolinee Lariviera lungo la linea Castelnuovo – Isernia.Laeroporto di Napoli dista 102 km circa dalla località.