La Sagra del Raviolo scapolese a Scapoli

La festa di piazza è recente, fa i dieci anni proprio nel 2018; il protagonista al centro della scena ha invece una storia che affonda nelle secolari tradizioni contadine del luogo: lacoinvolge tutte le donne del centro molisano dila domenica che precede il martedì grasso (quest’anno è quindi l’).Allatroverete ai fuochi per dieci ore di fila, da mezzogiorno a sera inoltrata, pronte a scodellarvi nel piatto la ricetta principe del territorio, un raviolo grande come un portafoglio, spesso e irregolare, rigonfio di un ripieno che combina formaggi, pancetta, macinato e spezie, condito con un classico sugo al pomodoro.Non è certamente un piatto light, quello che gusterete alla Sagra del Raviolo Scapolese. La sua ricetta, affinata nei secoli, è ora protetta dal marchio(denominazione comunale d’origine) che identifica la tipicità della lavorazione. Per saperne di più, potrete unirvi al Laboratorio del Gusto tenuto (segnatevi: ore 12.30) dalla ‘Venerabile Confraternita del Raviolo Scapolese” che veglia sul rispetto della formula originale.Se arrivate di buon mattino a Scapoli – il classico tesoro nascosto del nostro Appennino, annidato su una balza scoscesa – potrete assistere all’che segna l’apertura (ore 10) della Sagra del Raviolo scapolese. E vi consigliamo di non lasciare il villaggio senza una capatina al Museo della Zampogna, che è aperto anche la domenica e che tramanda un’altra secolare e ancora viva tradizione locale.: Sagra del Raviolo scapolese: Scapoli (Isernia): 11 febbraio 2018: non disponibile: ingresso gratuito – consumazioni a pagamento: sagra enogastronomica: non pervenuto: siamo 26 km a ovest del capoluogo Isernia , cui è collegata dalla statale 627. Il collegamento più diretto è dall’autostrada Roma-Napoli: uscita San Vittore, poi 42 chilometri di strade statali. Trasporto pubblico: treni regionali da Caserta per Isernia (bus sostitutivo da Caianello), da dove partono, solo nei giorni feriali, autobus della Azienda Trasporti Molisana.