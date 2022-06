Il Montelago Celtic Festival a Colfiorito

Informazioni utili, date e orari per visitare il festival

Una conca rasata dal vento, tra le foreste e laghetti che affiorano tra i prati. Se non è, poco ci manca. È uno scenario che sembra fatto apposta, quello dell’, in Umbria , per il, che dal 2003 si rinnova ogni estate celebrando la musica, le danze e la cultura del mondo celtico.Chi arriva al Montelago Celtic Festival entra in un mondo particolare, con unche è il cuore pulsante della manifestazione, dove si celebrano matrimoni celtici, promesse d’amore eterno scambiate attraverso un suggestivo e coreografico rituale.Alla XIX edizione del Montelago Celtic Festival laoccupa il centro della scena con i concerti di band italiane e internazionali, ma anche quelle dell', concorso destinato a gruppi folk emergenti. Sono le sonorità dellaal ballo e al canto corale, assieme alla convivialità con lunghe tavolate dove banchettare a ritmo di musica per tutta la notte. La birra scorre a fiumi, irish per ispirazione se non per provenienza.Il festival dura un intero weekend e, nonostante le tante attività in programma da mattina a sera durante i tre giorni – incontri, giochi celtici, giochi di ruolo, accademia storica, accademia dell'artigianato, ecc... – chi vuole approfitrtarne per conoscere il territorio: nei dintorni troviamo le bellezze dell’altopiano e, giù nel fondovalle, il centro storico die il borgo medievale di, considerato uno dei borghi più belli dell'Umbria : Montelago Celtic Festival: Colfiorito (Perugia).dal 4 al 6 agosto 2022.: il biglietto d’ingresso è unico e non giornaliero. Il braccialetto autorizza a entrare e uscire dall’area del festival a piacimento, previo controllo.Prezzo intero:- da giovedì 4 agosto (valido fino a fomenica 7 agosto) 55 €- da venerdì 5 agosto (valido fino a domenica 7 agosto) 55 €- da sabato 6 agosto (valido fino a domenica 7 agosto) 30 €.Ingresso gratuito per i bambini sotto i 10 anni.Prevendite dall'11 giugno al 2 agosto 2022 con offerta speciale.maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina Facebook dedicata.: ci troviamo 56 km a sud-est di, lungo la Superstrada SS77 che collega Foligno e l’Autostrada A14 sulla costa Adriatica (il casello Civitanova Marche-Macerata dista 80 km).