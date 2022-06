La Festa della Birra a Misinto: Bierfest

Informazioni utili, date e orari per visitare la beer fest

Nata dall’idea di un gruppetto di ragazzi intenti a sorseggiare birra in un caldo e afoso pomeriggio d’estate, la, giunge quest’anno alla sua XXV edizione; un traguardo inaspettato che GAM E20 – il comitato organizzatore nato proprio l’indomani della prima edizione – non poteva certo immaginare.In programma, la festa bavarese nel Mönchshof Stadl di Misinto inaugura come da tradizione con l’apertura della botte. La festa torna dopo due anni di pausa a causa della pandemia e occupa gli spazi dell’area feste (tutti i giorni dalle 19:30), per un totale di 2.500 metri quadrati con una capienza di oltre 2000 persone al coperto, e ospita un biergarten da 500 posti dove rilassarsi e usufruire del servizio al tavolo.Tra le più grandi d’Italia, la festa della birra di Misinto registra in media la presenza di circa 55.000 persone pronte a gustare le miglioriservite nei bicchieri di vetro.Alla Misinto Bierfest non c'è solo birra, ma anche specialità gastronomiche come la, come la frizzante, fruttata e con lievito, la bionda, la torbidae lacon succo di limoni, il tutto rigorosamente accompagnato dai. Ad animare le serate tantae dj set.Segnaliamo infine che la Misinto Bierfest ha da sempre una forte valenza benefica perché parte del ricavato viene ogni anno devoluto a progetti per il territorio..: Bierfest - Festa della Birra: Mönchshof Stadl, via Marconi, Misinto (Monza e Brianza).: dal 7 al 17 luglio 2022.: ingresso libero.: sagra enogastronomica.: dalle 19:30 tutte le sere.Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’ente organizzatore e sulla pagina Facebook dedicata.: siamo a una cinquantina di chilometri a nord di; per arrivare a Misinto si può seguire la SP35.