La Sagra della Vastedda cu sammucu a Troina

Informazioni utili, date e orari per visitare la Sagra

Calendario delle aperture

Giugno 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Adagiata tra i paesaggi del parco dei Nebrodi,festeggia il suo santo patrono, San Silvestro, con la tradizionale, in programma quest’annoProtagonista assoluta la(vastedda), alta, morbida e con una lieve crosta croccante e dorata.Una delizia da farcire con prosciutto e formaggio ma soprattutto speciale perché insaporita dai. Ricetta tipica ed esclusiva di Troina – i comuni nei dintorni non ci provano nemmeno a ricrearne la ricetta – all’inizio veniva preparata solo durante il periodo della fioritura delle piante di sambuco dai caratteristici fiori bianchi che punteggiano le campagne intorno alla cittadina.Fondamentale nella preparazione della vastedda molti altri prodotti locali, dalla, dalloDurante la sagra della vastedda cu sammucu, che si tiene presso l’antico loggiato del monastero di Sant’Agostino, si possono assaporare anche molte altre tipicità prodotte dai panificatori come i, dolci da forno a base di vino cotto di fichidindia fasciati in un involucro di pasta di biscotto.: Sagra della vastedda cu sammucu: Troina ( Enna : dal 16 al 17 giugno 2018: non disponibili: ingresso libero: sagra gastronomica: sul sito ufficiale del comune: siamo a una settantina di chilometri da Enna da cui è sufficiente seguire l’A19 fino ad Agira e poi statale 121.Scopri tutti gli eventi della Sicilia