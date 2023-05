La Fiera dei Vini a Buttrio

Informazioni, date e orari della Fiera dei Vini

Novant'anni e non sentirli: laritorna ad animare gli splendidi spazi die del suo parco nel fine settimanaSiamo nel cuore della Carnia, dove va in scena la più antica tra le manifestazioni enologiche del nostro bel paese, unadedicata agli esperti del settore ma anche ai semplici appassionati di, pronti a imparare qualcosa di più sul nettare di Bacco grazie ai consigli di esperti sommelier.Per assaporare il meglio dellaè sufficiente acquistare il pass giornaliero – un semplice braccialetto valido ai banchi mescita al primo piano della Villa – per accedere all’Enoteca FVG ed Enoteca Italia.Oltre alle degustazioni, lapropone talk show, spettacoli e musica. In programma ci sono spettacoli di circo contemporaneo (in collaborazione con il Circo all’Incirca), la mostra delle foto storiche delle passate edizioni della fiera e ilAncora, per i più piccoli “Il volontario in azione” è una mattinata interamente dedicata ad attività in compagnia della Croce Rossa Italiana, dell’Ass.ne Addestramento Cani da Catastrofe e della Protezioni Civile.L’Ufficio I.AT. – Ufficio turistico di Buttrio, oltre alle visite al Museo della Civiltà del Vino e al Parco archeo-botanico della Villa, propone unacon visita e degustazione di vini in cantina e una biciclettata verso le cantine.Come sempre, infine, non mancano glidelle Valli del Natisone e del territorio.: Fiera Regionale dei Vini di Buttrio: Villa di Toppo-Florio, via Elio Morpurgo, Buttrio (Udine).: dal 9 all'11 giugno 2023.: ingresso libero all'area esterna della Villa di Toppo-Florio.Pass giornaliero a pagamento per consumazioni illimitate (in attesa di dettagli per l'edizione 2023).: maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.: siamo a circa 15 km da, da dove si raggiunge Buttrio con la SP96.