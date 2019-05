La Maggiolata di Lucignano

Informazioni utili, date e orari per visitare la festa

In questo borgo della Val di Chiana dalla caratteristica forma ellittica, si festeggia l’arrivo della primavera con una spettacolare festa dei fiori più conosciuta con il nome didi Lucignano.Giunta quest'anno alla 82° edizione, la festa si svolgecon una lunga serie di eventi che animano il borgo toscano per oltre due settimane.Nei giorni di festa, piazze, vicoli, strade e angoli sperduti profumano di fiori, abbelliti come sono da composizioni floreali che colpiscono l’occhio per il giallo delle ginestre, i fiori più utilizzati, e che qui chiamano per l’appunto “maggio”.I momenti clou della manifestazione sono le vere e proprie maggiolate (), quando a percorrere le vie del paese ci sono iche sfilano in tutto il loro splendore e completamente addobbati, con il corteo storico che precede la grande festa animata da gruppi folcloristici e bande musicali. A competere per la conquista delche decreta il carro più bello, i quattro rioni cittadini che con tanta operosità e ingegno ogni anno addobbano la loro opera.Alla Maggiolata di Lucignano c’è spazio anche per tanti stand gastronomici, serate musicali e la tradizionale versione notturna della sfilata dei carri (21 maggio).: Maggiolata: Lucignano (Arezzo).: dal 16 maggio al 2 giugno 2019.: intero 8 euro, ridotto 6 euro, bambini fino a 10 anni gratis, maggiolata notturna 6 euro (prezzi rfelativi alla scorsa edizione).: aperturta dello stand per la cena tutte le sere alle ore 20.Le giornate delle sfilate della Maggiolata si svolgono secondo questo programma:Domenica 19 maggioore 10:30 Gruppo e Corteo Storico di Lucignano e storica Staffetta tra Contradeore 12 Pranzo allo stand con menù tradizionaleore 16 MAGGIOLATA LUCIGNANESE: sfilata di carri fioriti, bande e gruppi folkore 18:30 Parco la Pinetina: Esibizione dei gruppiore 19 Piazza delle Logge: apericena in compagnia di Claudio DJore 20 Cena allo stand con menù tradizionale e pizzaore 21:30 Parco la Pinetina: Serata Danzante con l’Orchestra Spettacolo “Paradise”.Martedì 21 maggioore 20 Cena allo stand con menù tradizionale e pizza – Piatto Speciale: Peposo di Vitellaore 21:30 MAGGIOLATA IN NOTTURNA: sfilata di carri fioriti, bande e gruppi folk.Domenica 2 giugnoore 10:30 Gruppo e Corteo Storico di Lucignano e storica Staffetta tra Contradeore 12 Pranzo allo stand con menù tradizionaleore 16 MAGGIOLATA LUCIGNANESE: sfilata di carri fioriti, bande e gruppi folk, con la storica Battaglia dei Fioriore 18:30 Parco la Pinetina: Esibizione dei gruppiore 20 Cena allo stand con menù tradizionale e pizzaore 21:30 Parco la Pinetina: Serata Danzante con l’Orchestra Rosso di SeraPiazza delle Logge: Serata Anni ’80 con Perry DJ, premiazione dei giochi e proclamazione del carro vincente.Maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale della manifestazione.: da nord, per raggiungere Lucignano si può seguire l’A1 con uscita Monte San Savino, da sud uscita Valdichiana.