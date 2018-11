I mercatini di Natale a Lucignano: la Fiera del Ceppo

Mercatini di Natale a Lucignano

Calendario delle aperture

Dicembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Su un colle a 400 metri s.l.m. sorge Lucignano , paese a 28 km daCome una torcia ansiosa di essere accesa, questa località risplende di vita ed entusiasmo non appena ilbussa alla porta con il suo carico di aspettative ed espressioni gioiose.Se l'(capolavoro dell'arte orafa dedicato all'amore) provvede a illuminare il resto dell'anno, gli altri arbusti attendono l'Avvento per lanciare il proprio richiamo.Ecco che abitanti e turisti trovano una dimensione squisitamente natalizia nella "", conosciuta anticamente come Fiera del Cappone. I nomi fanno riferimento rispettivamente al legno bruciato nei camini per tradizione e alla specialità legata al Natale.La "Fiera del Ceppo" è divenuta un appuntamento annuale imperdibile, focolaio di emozioni che pervadono un clima collettivo prettamente popolare, esente da troppe sofisticazioni e affezionato alla memoria antenata.Come sempre, prima del Natale - quest'anno sarà un weekend, quello del- la festa riempie il centro storico di stand, chalet e bancarelle a comporre un vasto(e in tal caso il diminutivo proprio non si addice) preposto a promuovereedlocale: miele, pecorino, tartufi, salumi e dolci di produzione autoctona spiccheranno prepotentemente ingolosendo i visitatori, che potranno non solo deliziare il proprio gusto ma anche comprare un pezzo di Toscana sottoforma di manufatto artigianale.E' dunque un Natale davvero per tutti, genuino nel suo porsi, magico da vivere, rustico nella sua veste più pura, speciale in un giorno destinato a diventarlo.Antica Fiera del Ceppocentro storico di Lucignano (Arezzo).15-16 dicembre 2018.dalle 10 fino a tarda sera.tutte le informazioni sulla pagina Facebook ufficiale.in auto si può raggiungere Lucignano con l'Autostrada del Sole.Da nord: uscire a Monte San Savino, direzione Foiano, attraversare Marciano della Chiana e seguire per Lucignano.Da sud: uscire a Valdichiana/Bettolle/Sinalunga, direzione Siena, imboccare SS327 poi RA6, uscire a Siena/Firenze/Grosseto, raccordo Siena/Bettolle, uscire a Sinalunga e prendere la SP 11 che porta a Lucignano.In treno: navette dalla stazione di Arezzo.Mezzi pubblici: autolinee Lazzi.nella zona periferica di Lucignano. Parcheggi privati messi a disposizione da B&B per i propri clienti.