La Festa delle Rose a Zanè

Informazioni, date e orari per partecipare alla festa

Calendario delle aperture

La primavera è per la comunità di Zanè , ridente borgo in provincia di Vicenza , una stagione da onorare insieme alla coincidenza di tutti i suoi elementi.Pertanto ecco “fiorire”la, riconfermata per la 35° edizione; a organizzarla è la, che ancora intende porre l’accento sul divertimento e la libertà della condivisione in collettivo.Lo fa inserendo nel variegatodella manifestazione (le date esatte di apertura le riportiamo nello specchietto riepilogativo qui sotto) tanti appuntamenti tradizionali fin dal giorno inaugurale (28 maggio), quando si svolge la pesca e la processione mariana.Intrattenimenti, enogastronomia e spettacoli hanno inizio invece da venerdì 31 maggio, quando apre alla sera lo stand gastronomico ed è la volta anche della corsa podistica su strada, evento serale che ha inizio alle ore 20. A seguire, dalle 21, spazio alla musica di Mr.Boss.Concerti, giri in mongolfiera, la(2 giugno alle ore 8), tornei di calcetto, balli e aperitivi si mescolano durante la manifestazione che vuole essere un momento di aggregazione per la comunità, ma anche per chi viene da fuori paese.Festa delle RosePiazzale Parrocchia dell’Immacolata, via Trieste 138, Zanè (Vicenza).28 maggio, dal 31 maggio al 2 giugno, poi dal 6 al al 9 giugno 2019.stand gastronomico aperto tutte le sere tranne il 28 maggio e il 6 giugno;l'1-2-9 giugno aperto anche a pranzo.Maggiori informazioni e programma completo sulla pagina Facebook della parrocchia.gratuito.festa popolare.percorrere l’autostrada A31, uscire al casello di Thiene/Schio per raggiungere da lì Zanè in appena dieci minuti.Dalla stazione ferroviaria di Thiene, la più vicina alla località, partono gli autobus di collegamento.Gli aeroporti di Venezia, Verona e Treviso sono tutti opzionabili trovandosi pressappoco alla stessa distanza dal paese.