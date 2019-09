La Sagra dei Bigoli co' l'Arna a Zanè

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Dopo la pausa dello scorso anno, tornal'appuntamento con laqui a Zanè , nella provincia di Vicenza , giunta ormai alla 46° edizione.La sagra riporta alla memoria i sapori di un piatto antico. I bigoli, una pasta lunga che assomiglia un po’ a uno spaghetto bello robusto, conditi con il(l´arna per l’appunto, in dialetto) sono un piatto tipico di questa zona del Veneto , diffuso soprattutto tra Thiene e Zanè, piatto tipico dellaistituita da papa Gregorio XIII nel 1573 per celebrare la vittoria della Serenissima a Lepanto nel 1571.Segreto del piatto che ha ottenuto ladal Comune di Zanè sta tutta lì nell’anatra che veniva fatta bollire per ottenere il brodo dove cuocere i bigoli, mentre il ventriglio, il fegatino e le altre frattaglie erano impiegati per la preparazione del ragù.Per ragioni dietetiche, oggi i bigoli vengono fatti cuocere in acqua e sale per renderli più digeribili e il condimento si fa solo con petto e fegato a cui si aggiungono salvia, rosmarino, chiodi di garofano e a volte mezza stecca di cannella.Come sempre, anche questa volta preparatevi ad assaggiare i famosi "bigoli co' l'arna" cucinati secondo la ricetta tipica vicentina nelloallestito nella zona degli impianti sportivi e aperto ogni sera (venerdì dalle ore 19 e sabato dalle 18 per cena; domenica dalle 11 a pranzo e dalle 18 per cena).Alla Sagra dei Bigoli co' l'Arna anche tanto divertimento con, la pesca di beneficenza e la Marcia Verdiana, marcia non competitiva da 7, 13 e 20 km che si svolge domenica mattina.: Sagra dei Bigoli co' l'Arna: Zanè (Vicenza).: dal 4 al 6 ottobre 2019.: ingresso gratuito.: sagra gastronomica.Venerdì 4 ottobreore 19 apertura stand gastronomicoore 21:30 VIPERS Queen Tributeore 23:30 DJ Set.Sabato 5 ottobreore 18 apertura stand gastronomicoore 19-20 esibizione scuola di danzaore 21 serata di ballo liscio con Andrea e i Souvenir.Domenica 6 ottobreore 8 Marcia Verdianaore 11 apertura stand gastronomicodalle 11:30 alle 15 "Fabbricante di bolle" e "Silvy" intrattenimento per bambinidalle 17 alle 20 Spritz Partyore 18 apertura stand gastronomicoore 20 Associazione culturale Silicon Kafè.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco.: siamo a una ventina di chilometri a nord di Vicenza e da qui è sufficiente seguire la SP349 per raggiungere il comune di Zané.