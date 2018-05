La Sagra delle Rane a Rivis di Sedegliano

Informazioni utili, date e orari per visitare la Sagra

Calendario delle aperture

Aprile 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Tanto storica da essere giunta alla sua 42° edizione la, frazione del comune diin provincia di Udine , accoglie i visitatori come di consueto con tanti chioschi enogastronomici colmi di delizie locali per l’arco di quasi un mese, in tutti i weekend dal 29 aprile al 20 maggio.Tante le ricette da gustare, in primis le protagoniste della sagra, le, e poii, pollo allo spiedo e patatine, formaggi locali,e molto altre ancora.Tra gastronomia, intrattenimento musicale e tanti spettacoli anche per i più piccini che animano come di consueto le sponde del Tagliamento, c’è spazio anche per la, il torneo di mini basket in programma il 29 aprile e la marcia di Ranis di corse prevista per domenica 13 maggio.La sagra o festa delle rane ci riporta a una tradizione di circaquando i racconti popolari ci parlano di queste ranocchie che quando sono sazie non riescono a cantare o cantano male.: Sagra delle Rane di Rivis: Rivis, frazione di Sedegliano (Udine): dal 28 al 30 aprile, il 1° maggio, il 5-6, 12-13 e 19-20 maggio: non disponibili: ingresso libero: sagra gastronomica: sul sito ufficiale della manifestazione o sulla pagina facebook : siamo a poco più di una ventina di chilometri da Udine; da qui per raggiungere Rivis è sufficiente seguire la statale 13 fino al Bivio Coseat, imboccare la SR463 in direzione San Daniele.Scopri tutti gli eventi del Friuli Venezia Giulia