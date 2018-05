La Festa delle Capre a Timau di Paluzza

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Montagne di aspra bellezza, rocciose e dirupate, lesono un territorio ideale per le capre e una risorsa preziosa per le comunità locali che vivono sul loro allevamento. Una volta all’anno, in primavera (nel 2018 l’appuntamento è) si ritrovano tutti allamessa in piazza a, piccola frazione di, a un passo dal confine con l’Austria.La Festa delle Capre, nata come occasione di incontro professionale (tuttora prevede incontri e premi riservati agli addetti ai lavori) nel tempo è diventata anche unae una occasione di incontro con le tradizioni regionali: unpropone, oltre ai formaggi, i prodotti tipici della Carnia, mentre glivi delizieranno con la specialità del posto, i cjalson, una sorta di agnolotti di grande formato, ripieni di patate e cipolle, conditi con aromatiche di montagna e burro fuso e addolciti con cannella e uva sultanina. Tenetevi un po’ di spazio anche per il capretto al forno e ovviamente per l’assortimento dei formaggi di capra.Tutto il giorno,fanno da cornice alla Festa delle Capre. Se decidete di concedervi un weekend tra queste terre, non perdetevi ile che corona ogni anno la giornata del sabato. E se vi svegliate presto, la domenica mattina vi potrete gustare l’inusuale, movimentato spettacolo dell’nella piazza centrale di Timau.: Festa delle Capre: Timau (Udine): il 26 e il 27 maggio 2018: non disponibile: ingresso gratuito: sagra enogastronomica: Pro Loco Timau-Cleulis, tel. 0433 779441: frazione di Paluzza, Timau si trova a 10 km dal confine con l’Austria e 72 km a nord di Udine, cui è ben collegato dall’autostrada A23 (32 km dall’uscita Carnia-Tolmezzo). Trasporto pubblico: bus della SAF dalla stazione FFSS di Udine, Udine, con cambio a Tolmezzo.Scopri tutti gli eventi del Friuli Venezia Giulia